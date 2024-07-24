https://ria.ru/20240724/kharkov-1961737948.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:39
2024-07-24T15:39
2024-07-24T15:39
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о мощных взрывах в Харькове. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв