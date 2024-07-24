https://ria.ru/20240724/kharkov-1961610065.html
Мэр Харькова заявил об ударе российских сил по промышленной зоне
Мэр Харькова заявил об ударе российских сил по промышленной зоне - РИА Новости, 24.07.2024
Мэр Харькова заявил об ударе российских сил по промышленной зоне
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:02
2024-07-24T06:02
2024-07-24T07:00
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киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города. "Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о двух взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961545611.html
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харьков
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харьков, украина, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
Мэр Харькова заявил об ударе российских сил по промышленной зоне
Мэр Харькова Терехов: ВС России ударили по промышленной зоне одного из районов