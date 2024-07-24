https://ria.ru/20240724/kharkov-1961610065.html

Мэр Харькова заявил об ударе российских сил по промышленной зоне

Мэр Харькова заявил об ударе российских сил по промышленной зоне - РИА Новости, 24.07.2024

Мэр Харькова заявил об ударе российских сил по промышленной зоне

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:02

2024-07-24T06:02

2024-07-24T07:00

специальная военная операция на украине

харьков

украина

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города. "Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о двух взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961545611.html

https://ria.ru/20240723/vzryvy-1961349321.html

харьков

украина

киевская область

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харьков, украина, киевская область, вооруженные силы рф