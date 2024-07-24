https://ria.ru/20240724/kharkov-1961609159.html

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 24.07.2024

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T05:29

2024-07-24T05:29

2024-07-24T05:52

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове был слышен взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Позже мэр сообщил о повторном взрыве в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961606169.html

https://ria.ru/20240723/kharkov-1961360312.html

харьков

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киевская область

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харьков, украина, киевская область, вооруженные силы рф, в мире