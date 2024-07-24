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В Кемерово задержали директора управляющей компании после обрушения балкона - РИА Новости, 24.07.2024
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09:56 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/kemerovo-1961629318.html
В Кемерово задержали директора управляющей компании после обрушения балкона
В Кемерово задержали директора управляющей компании после обрушения балкона - РИА Новости, 24.07.2024
В Кемерово задержали директора управляющей компании после обрушения балкона
Директора управляющей компании задержали в Кемерово по подозрению в ненадлежащем оказании услуг после того, как в многоквартирном доме обвалился балкон вместе с РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:56
2024-07-24T09:56
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
обманутые дольщики в россии
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КЕМЕРОВО, 24 июл – РИА Новости. Директора управляющей компании задержали в Кемерово по подозрению в ненадлежащем оказании услуг после того, как в многоквартирном доме обвалился балкон вместе с хозяйкой квартиры, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. В понедельник ведомство сообщало, что в Кемерово балкон квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, рухнул вместе с хозяйкой, женщину госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу задержана директор управляющей компании по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая, ненадлежащим образом оказывала услуги по содержанию и ремонту жилого дома. Кроме того, она не обеспечила проведение работ по восстановлению или замене отдельных участков и элементов балконов, что привело к обрушению одного из них. Как уточнили в ведомстве, решает вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. В офисе управляющей компании провели обыск и изъяли интересующую следствие документацию.
https://radiosputnik.ru/20240626/balkon-1955380781.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), обманутые дольщики в россии
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Обманутые дольщики в России
В Кемерово задержали директора управляющей компании после обрушения балкона

Директора УК задержали в Кемерово из-за обрушения балкона вместе с женщиной

© iStock.com / Nikolay LitvinovКемерово
Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / Nikolay Litvinov
Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 24 июл – РИА Новости. Директора управляющей компании задержали в Кемерово по подозрению в ненадлежащем оказании услуг после того, как в многоквартирном доме обвалился балкон вместе с хозяйкой квартиры, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В понедельник ведомство сообщало, что в Кемерово балкон квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, рухнул вместе с хозяйкой, женщину госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело.
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу задержана директор управляющей компании по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая, ненадлежащим образом оказывала услуги по содержанию и ремонту жилого дома. Кроме того, она не обеспечила проведение работ по восстановлению или замене отдельных участков и элементов балконов, что привело к обрушению одного из них.
Как уточнили в ведомстве, решает вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.
В офисе управляющей компании провели обыск и изъяли интересующую следствие документацию.
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Обманутые дольщики в России
 
 
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