https://ria.ru/20240724/kemerovo-1961629318.html

В Кемерово задержали директора управляющей компании после обрушения балкона

В Кемерово задержали директора управляющей компании после обрушения балкона - РИА Новости, 24.07.2024

В Кемерово задержали директора управляющей компании после обрушения балкона

Директора управляющей компании задержали в Кемерово по подозрению в ненадлежащем оказании услуг после того, как в многоквартирном доме обвалился балкон вместе с РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:56

2024-07-24T09:56

2024-07-24T09:56

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

обманутые дольщики в россии

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КЕМЕРОВО, 24 июл – РИА Новости. Директора управляющей компании задержали в Кемерово по подозрению в ненадлежащем оказании услуг после того, как в многоквартирном доме обвалился балкон вместе с хозяйкой квартиры, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. В понедельник ведомство сообщало, что в Кемерово балкон квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, рухнул вместе с хозяйкой, женщину госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу задержана директор управляющей компании по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая, ненадлежащим образом оказывала услуги по содержанию и ремонту жилого дома. Кроме того, она не обеспечила проведение работ по восстановлению или замене отдельных участков и элементов балконов, что привело к обрушению одного из них. Как уточнили в ведомстве, решает вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. В офисе управляющей компании провели обыск и изъяли интересующую следствие документацию.

https://radiosputnik.ru/20240626/balkon-1955380781.html

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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), обманутые дольщики в россии