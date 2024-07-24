https://ria.ru/20240724/ka-32-1961607724.html

К тушению крупного пожара в жилом доме в Москве привлекли вертолет Ка-32

К тушению крупного пожара в жилом доме в Москве привлекли вертолет Ка-32 - РИА Новости, 24.07.2024

К тушению крупного пожара в жилом доме в Москве привлекли вертолет Ка-32

Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T04:56

2024-07-24T04:56

2024-07-24T08:21

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве. Пожар охватил восьмой этаж, чердак и кровлю."К ликвидации пожара привлечен вертолёт Ка-32 МАЦ с водосливным устройством. Ликвидация пожара осложняется тем, что дом старой постройки, у него металлическая кровля с деревянной обрешеткой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961333639.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия