https://ria.ru/20240724/ka-32-1961607724.html
К тушению крупного пожара в жилом доме в Москве привлекли вертолет Ка-32
К тушению крупного пожара в жилом доме в Москве привлекли вертолет Ка-32 - РИА Новости, 24.07.2024
К тушению крупного пожара в жилом доме в Москве привлекли вертолет Ка-32
Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T04:56
2024-07-24T04:56
2024-07-24T08:21
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве. Пожар охватил восьмой этаж, чердак и кровлю."К ликвидации пожара привлечен вертолёт Ка-32 МАЦ с водосливным устройством. Ликвидация пожара осложняется тем, что дом старой постройки, у него металлическая кровля с деревянной обрешеткой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961333639.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Происшествия
К тушению крупного пожара в жилом доме в Москве привлекли вертолет Ка-32
К тушению крупного пожара в доме на юго-западе Москвы привлекли вертолет Ка-32