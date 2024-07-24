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В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили - РИА Новости, 24.07.2024
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19:53 24.07.2024 (обновлено: 20:05 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ivanishvili-1961806728.html
В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили
В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили - РИА Новости, 24.07.2024
В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии Иванишвили заявил, что Россия осуждает... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:53
2024-07-24T20:05
грузия
дмитрий песков
бидзина иванишвили
в мире
россия
украина
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии Иванишвили заявил, что Россия осуждает любые покушения."Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо. Мы считаем, что любое покушение - это акт терроризма, тем более на действующих политиков, тем более с привнесение таких незаконных силовых методов политического давления. Но деталей я не знаю, поэтому большего сказать не могу", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать покушение на Иванишвили.Ранее в среду грузинская СГБ сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.
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грузия, дмитрий песков, бидзина иванишвили, в мире, россия, украина
Грузия, Дмитрий Песков, Бидзина Иванишвили, В мире, Россия, Украина
В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили

Песков о покушении на Иванишвили: Россия осуждает любые покушения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии Иванишвили заявил, что Россия осуждает любые покушения.
«
"Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо. Мы считаем, что любое покушение - это акт терроризма, тем более на действующих политиков, тем более с привнесение таких незаконных силовых методов политического давления. Но деталей я не знаю, поэтому большего сказать не могу", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать покушение на Иванишвили.
Ранее в среду грузинская СГБ сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили
Вчера, 11:02
 
ГрузияДмитрий ПесковБидзина ИванишвилиВ миреРоссияУкраина
 
 
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