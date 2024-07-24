https://ria.ru/20240724/ivanishvili-1961806728.html

В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили

В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили - РИА Новости, 24.07.2024

В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии Иванишвили заявил, что Россия осуждает... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:53

2024-07-24T19:53

2024-07-24T20:05

грузия

дмитрий песков

бидзина иванишвили

в мире

россия

украина

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии Иванишвили заявил, что Россия осуждает любые покушения."Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо. Мы считаем, что любое покушение - это акт терроризма, тем более на действующих политиков, тем более с привнесение таких незаконных силовых методов политического давления. Но деталей я не знаю, поэтому большего сказать не могу", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать покушение на Иванишвили.Ранее в среду грузинская СГБ сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.

https://ria.ru/20240724/premer-1961642694.html

грузия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, дмитрий песков, бидзина иванишвили, в мире, россия, украина