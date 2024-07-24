В Кремле прокомментировали сообщение о попытке покушения на Иванишвили
Песков о покушении на Иванишвили: Россия осуждает любые покушения
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии Иванишвили заявил, что Россия осуждает любые покушения.
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"Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо. Мы считаем, что любое покушение - это акт терроризма, тем более на действующих политиков, тем более с привнесение таких незаконных силовых методов политического давления. Но деталей я не знаю, поэтому большего сказать не могу", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать покушение на Иванишвили.
Ранее в среду грузинская СГБ сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.