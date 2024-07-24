https://ria.ru/20240724/istochnik-1961659247.html

Источник прокомментировал сообщение об издевательствах в уфимском детдоме

Источник прокомментировал сообщение об издевательствах в уфимском детдоме - РИА Новости, 24.07.2024

Источник прокомментировал сообщение об издевательствах в уфимском детдоме

Девочка, которая сообщила об издевательствах в детдоме в Уфе, скорее всего, выдумала эту историю, чтобы объяснить свой побег из учреждения, травмы ею получены... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:00

2024-07-24T12:00

2024-07-24T12:06

происшествия

уфа

россия

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ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Девочка, которая сообщила об издевательствах в детдоме в Уфе, скорее всего, выдумала эту историю, чтобы объяснить свой побег из учреждения, травмы ею получены при падении с третьего этажа при спуске по импровизированному канату, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Ранее в соцсетях появилась информация, что 15-летняя девочка-подросток выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от издевательств в уфимском детдоме. Якобы ее в женском туалете избил воспитанник учреждения. Отмечалось, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и множественные гематомы. "Девушка ранее, чтобы сбежать из учреждения, уже оговаривала людей, рассказывала разные небылицы, заявляла разные вещи, в том числе, что ее похищали. Относимся к словам осторожно. Это (информация об издевательствах и избиении в детдоме - ред.) может быть домыслами, так как объективных данных, подтверждающих это, нет. Повреждения она получила, когда упала с третьего этажа, пытаясь покинуть учреждение по связанной из одеял веревке. Сейчас проверяются и учреждение, и девушка", - рассказал собеседник. СУСК России по Башкирии после инцидента сообщило, что проводит доследственную проверку. Предварительно следователями установлено, что в ночь на 22 июля воспитанница детдома получила травмы после падения с высоты третьего этажа, когда пыталась сбежать через окно из учреждения.

https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904936204.html

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происшествия, уфа, россия