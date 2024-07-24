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Источник прокомментировал сообщение об издевательствах в уфимском детдоме - РИА Новости, 24.07.2024
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12:00 24.07.2024 (обновлено: 12:06 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/istochnik-1961659247.html
Источник прокомментировал сообщение об издевательствах в уфимском детдоме
Источник прокомментировал сообщение об издевательствах в уфимском детдоме - РИА Новости, 24.07.2024
Источник прокомментировал сообщение об издевательствах в уфимском детдоме
Девочка, которая сообщила об издевательствах в детдоме в Уфе, скорее всего, выдумала эту историю, чтобы объяснить свой побег из учреждения, травмы ею получены... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:00
2024-07-24T12:06
происшествия
уфа
россия
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ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Девочка, которая сообщила об издевательствах в детдоме в Уфе, скорее всего, выдумала эту историю, чтобы объяснить свой побег из учреждения, травмы ею получены при падении с третьего этажа при спуске по импровизированному канату, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Ранее в соцсетях появилась информация, что 15-летняя девочка-подросток выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от издевательств в уфимском детдоме. Якобы ее в женском туалете избил воспитанник учреждения. Отмечалось, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и множественные гематомы. "Девушка ранее, чтобы сбежать из учреждения, уже оговаривала людей, рассказывала разные небылицы, заявляла разные вещи, в том числе, что ее похищали. Относимся к словам осторожно. Это (информация об издевательствах и избиении в детдоме - ред.) может быть домыслами, так как объективных данных, подтверждающих это, нет. Повреждения она получила, когда упала с третьего этажа, пытаясь покинуть учреждение по связанной из одеял веревке. Сейчас проверяются и учреждение, и девушка", - рассказал собеседник. СУСК России по Башкирии после инцидента сообщило, что проводит доследственную проверку. Предварительно следователями установлено, что в ночь на 22 июля воспитанница детдома получила травмы после падения с высоты третьего этажа, когда пыталась сбежать через окно из учреждения.
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Источник прокомментировал сообщение об издевательствах в уфимском детдоме

Девочка из детдома в Уфе, вероятно, выдумала историю с избиением

© Фото : sledcom02/TelegramЗдание детского дома в Уфе
Здание детского дома в Уфе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : sledcom02/Telegram
Здание детского дома в Уфе
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Девочка, которая сообщила об издевательствах в детдоме в Уфе, скорее всего, выдумала эту историю, чтобы объяснить свой побег из учреждения, травмы ею получены при падении с третьего этажа при спуске по импровизированному канату, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
Ранее в соцсетях появилась информация, что 15-летняя девочка-подросток выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от издевательств в уфимском детдоме. Якобы ее в женском туалете избил воспитанник учреждения. Отмечалось, что у пострадавшей черепно-мозговая травма и множественные гематомы.
«
"Девушка ранее, чтобы сбежать из учреждения, уже оговаривала людей, рассказывала разные небылицы, заявляла разные вещи, в том числе, что ее похищали. Относимся к словам осторожно. Это (информация об издевательствах и избиении в детдоме - ред.) может быть домыслами, так как объективных данных, подтверждающих это, нет. Повреждения она получила, когда упала с третьего этажа, пытаясь покинуть учреждение по связанной из одеял веревке. Сейчас проверяются и учреждение, и девушка", - рассказал собеседник.
СУСК России по Башкирии после инцидента сообщило, что проводит доследственную проверку. Предварительно следователями установлено, что в ночь на 22 июля воспитанница детдома получила травмы после падения с высоты третьего этажа, когда пыталась сбежать через окно из учреждения.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Выпускница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании
24 октября 2023, 14:47
 
ПроисшествияУфаРоссия
 
 
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