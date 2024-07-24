https://ria.ru/20240724/ingushetija-1961786670.html

В Ингушетии за пять лет на нацпроекты направили более 50 миллиардов рублей

В Ингушетии за пять лет на нацпроекты направили более 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.07.2024

В Ингушетии за пять лет на нацпроекты направили более 50 миллиардов рублей

Свыше 50 миллиардов рублей направили в Ингушетии за последние пять лет на реализацию национальных проектов, на эти средства построено 60 детсадов и школ, новые... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:29

2024-07-24T18:29

2024-07-24T18:29

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Свыше 50 миллиардов рублей направили в Ингушетии за последние пять лет на реализацию национальных проектов, на эти средства построено 60 детсадов и школ, новые учреждения здравоохранения, социальные, культурные и спортивные объекты, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Более 50 миллиардов рублей – именно такая колоссальная сумма была направлена на реализацию национальных проектов в Ингушетии за последние пять лет. Эти средства стали значительным вкладом в развитие региона и улучшение качества жизни его жителей", - приводит слова Калиматова его пресс-служба. Он отметил, что за это время в регионе построили и реконструировали 26 детских садов и 34 школы, 20 объектов культуры, шесть объектов здравоохранения, 18 спортивных объектов, два объекта социального обслуживания, около 50 дорожных объектов, также благоустроено 170 общественных территорий. "Национальные проекты – это инициатива президента Владимира Владимировича Путина, и мы видим, как она меняет жизнь республики к лучшему. Важно, что средства, выделяемые из федерального бюджета, эффективно осваиваются и направляются на решение актуальных для республики задач", - добавил глава Ингушетии. В текущем году власти региона планируют реализовать по нацпроектам еще 48 мероприятий: построить шесть новых школ, 14 дорог, два объекта здравоохранения, по одному социальному и спортивному объекту, благоустроить 20 парков и скверов, а также завершить модернизацию Альтиевского водозабора. На все это будет потрачено 4,4 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда – средства федерального бюджета.

https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html

республика ингушетия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

махмуд-али калиматов, республика ингушетия