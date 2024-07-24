Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии за пять лет на нацпроекты направили более 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
18:29 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ingushetija-1961786670.html
В Ингушетии за пять лет на нацпроекты направили более 50 миллиардов рублей
В Ингушетии за пять лет на нацпроекты направили более 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.07.2024
В Ингушетии за пять лет на нацпроекты направили более 50 миллиардов рублей
Свыше 50 миллиардов рублей направили в Ингушетии за последние пять лет на реализацию национальных проектов, на эти средства построено 60 детсадов и школ, новые... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:29
2024-07-24T18:29
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Свыше 50 миллиардов рублей направили в Ингушетии за последние пять лет на реализацию национальных проектов, на эти средства построено 60 детсадов и школ, новые учреждения здравоохранения, социальные, культурные и спортивные объекты, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Более 50 миллиардов рублей – именно такая колоссальная сумма была направлена на реализацию национальных проектов в Ингушетии за последние пять лет. Эти средства стали значительным вкладом в развитие региона и улучшение качества жизни его жителей", - приводит слова Калиматова его пресс-служба. Он отметил, что за это время в регионе построили и реконструировали 26 детских садов и 34 школы, 20 объектов культуры, шесть объектов здравоохранения, 18 спортивных объектов, два объекта социального обслуживания, около 50 дорожных объектов, также благоустроено 170 общественных территорий. "Национальные проекты – это инициатива президента Владимира Владимировича Путина, и мы видим, как она меняет жизнь республики к лучшему. Важно, что средства, выделяемые из федерального бюджета, эффективно осваиваются и направляются на решение актуальных для республики задач", - добавил глава Ингушетии. В текущем году власти региона планируют реализовать по нацпроектам еще 48 мероприятий: построить шесть новых школ, 14 дорог, два объекта здравоохранения, по одному социальному и спортивному объекту, благоустроить 20 парков и скверов, а также завершить модернизацию Альтиевского водозабора. На все это будет потрачено 4,4 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда – средства федерального бюджета.
https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

В Ингушетии за пять лет на нацпроекты направили более 50 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Свыше 50 миллиардов рублей направили в Ингушетии за последние пять лет на реализацию национальных проектов, на эти средства построено 60 детсадов и школ, новые учреждения здравоохранения, социальные, культурные и спортивные объекты, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«
"Более 50 миллиардов рублей – именно такая колоссальная сумма была направлена на реализацию национальных проектов в Ингушетии за последние пять лет. Эти средства стали значительным вкладом в развитие региона и улучшение качества жизни его жителей", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Он отметил, что за это время в регионе построили и реконструировали 26 детских садов и 34 школы, 20 объектов культуры, шесть объектов здравоохранения, 18 спортивных объектов, два объекта социального обслуживания, около 50 дорожных объектов, также благоустроено 170 общественных территорий.
«
"Национальные проекты – это инициатива президента Владимира Владимировича Путина, и мы видим, как она меняет жизнь республики к лучшему. Важно, что средства, выделяемые из федерального бюджета, эффективно осваиваются и направляются на решение актуальных для республики задач", - добавил глава Ингушетии.
В текущем году власти региона планируют реализовать по нацпроектам еще 48 мероприятий: построить шесть новых школ, 14 дорог, два объекта здравоохранения, по одному социальному и спортивному объекту, благоустроить 20 парков и скверов, а также завершить модернизацию Альтиевского водозабора. На все это будет потрачено 4,4 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда – средства федерального бюджета.
Мемориальная арка Дружбы в Нальчике - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Ингушетии до конца 2023 года сдадут в эксплуатацию 55 социальных объектов
2 ноября 2023, 19:06
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала