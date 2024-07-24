https://ria.ru/20240724/harkov-1961717630.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 24.07.2024
В Харькове прогремели взрывы
Мощные взрывы прогремели в Харькове, сообщает агентство Укринформ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:31
2024-07-24T14:31
2024-07-24T14:31
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Харькове, сообщает агентство Укринформ в Telegram-канале. "В Харькове прогремели мощные взрывы", - говорится в сообщении агентства. На момент публикации сообщения сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит уже 19 часов. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о взрывах, заявив, что взрывы прогремели в городской промзоне. По его словам это уже пятый "прилет" за сутки. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы
Укринформ: в Харькове прогремели мощные взрывы
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Мощные взрывы прогремели в Харькове, сообщает агентство Укринформ в Telegram-канале
.
"В Харькове прогремели мощные взрывы", - говорится в сообщении агентства.
На момент публикации сообщения сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит уже 19 часов.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о взрывах, заявив, что взрывы прогремели в городской промзоне. По его словам это уже пятый "прилет" за сутки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.