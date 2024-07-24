https://ria.ru/20240724/grazhdanstvo-1961799394.html

СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет

СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет - РИА Новости, 24.07.2024

СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет

Следственный комитет РФ предлагает синхронизировать процедуры выдачи паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:21

2024-07-24T19:21

2024-07-24T19:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает синхронизировать процедуры выдачи паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет, сообщается в телеграм-канале ведомства."Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, следственный комитет россии (ск рф)