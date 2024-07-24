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СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет - РИА Новости, 24.07.2024
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19:21 24.07.2024 (обновлено: 19:24 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/grazhdanstvo-1961799394.html
СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет
СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет - РИА Новости, 24.07.2024
СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет
Следственный комитет РФ предлагает синхронизировать процедуры выдачи паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:21
2024-07-24T19:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает синхронизировать процедуры выдачи паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет, сообщается в телеграм-канале ведомства."Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет

СК призвал синхронизировать выдачу паспорта РФ с постановкой на воинский учет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает синхронизировать процедуры выдачи паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«
"Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия разберется с мигрантами
23 июля, 08:00
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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