https://ria.ru/20240724/grazhdanstvo-1961799394.html
СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет
СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет - РИА Новости, 24.07.2024
СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет
Следственный комитет РФ предлагает синхронизировать процедуры выдачи паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:21
2024-07-24T19:21
2024-07-24T19:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ предлагает синхронизировать процедуры выдачи паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет, сообщается в телеграм-канале ведомства."Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предложил выдавать российский паспорт при постановке на воинский учет
СК призвал синхронизировать выдачу паспорта РФ с постановкой на воинский учет