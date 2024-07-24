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Госдума приняла закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2024
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14:14 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961711555.html
Госдума приняла закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО
Госдума приняла закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2024
Госдума приняла закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об особенностях применения и исполнения дисциплинарного... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:14
2024-07-24T14:14
андрей красов
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Документ был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. Так, устанавливается, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию военнослужащими в зоне спецоперации станет грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений. Такое же наказание будет грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам; о своей деятельности или деятельности других военнослужащих; о деятельности воинских частей, а также информацию о дислокации или передислокации воинских частей, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну. Также обозначается, что дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, а за несколько грубых дисциплинарных проступков срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом. Право ходатайствовать о применении к военнослужащему дисциплинарного ареста предоставляется его прямым начальникам или лицу, проводившему разбирательство по факту совершения грубого дисциплинарного проступка Устанавливается, что решение командира воинской части, начальника органа военной полиции или начальника гарнизона о назначении дисциплинарного ареста незамедлительно после его принятия объявляется под расписку военнослужащему, в отношении которого принято решение о назначении дисциплинарного ареста, и направляется для исполнения в орган, который уполномочен исполнять дисциплинарный арест.
https://ria.ru/20240319/kontrakt-1934251590.html
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961680295.html
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андрей красов, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф
Андрей Красов, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Госдума приняла закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО

Госдума приняла закон о дисциплинарных арестах для участников спецоперации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Документ был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.
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Так, устанавливается, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию военнослужащими в зоне спецоперации станет грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста.
Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.
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Такое же наказание будет грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам; о своей деятельности или деятельности других военнослужащих; о деятельности воинских частей, а также информацию о дислокации или передислокации воинских частей, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.
Также обозначается, что дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, а за несколько грубых дисциплинарных проступков срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.
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Устанавливается, что решение командира воинской части, начальника органа военной полиции или начальника гарнизона о назначении дисциплинарного ареста незамедлительно после его принятия объявляется под расписку военнослужащему, в отношении которого принято решение о назначении дисциплинарного ареста, и направляется для исполнения в орган, который уполномочен исполнять дисциплинарный арест.
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