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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 24.07.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:57
2024-07-24T17:57
2024-07-24T17:58
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка шахты 6/7 со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница