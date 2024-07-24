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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.07.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:15

2024-07-24T15:15

2024-07-24T15:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

дзержинский район

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько. Ранее в среду он сообщил о ранении двух жительниц указанного района Горловки в результате атаки со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

дзержинский район

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горловка, донецкая народная республика, дзержинский район, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия