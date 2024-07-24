https://ria.ru/20240724/golikova-1961656073.html

Россияне стали меньше пить, заявила Голикова

Россияне стали меньше пить, заявила Голикова - РИА Новости, 24.07.2024

Россияне стали меньше пить, заявила Голикова

Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:39

2024-07-24T11:39

2024-07-24T13:50

общество

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках первого национального проекта "Здоровье" с 2009 года… Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более восьми литров", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Здоровое общество".Она отметила, что доля курящих людей уменьшилась с 40% до менее 19% за этот же период. Раньше в рационе человека преобладали хлебобулочные изделия, макароны, сахар. Мало потребляли овощей и фруктов, что было связано и с уровнем жизни населения. По словам вице-премьера, потребление хлеба сократилось на 9%. При этом необходимость изменения рациона питания россиян сохраняется - необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов. Голикова подчеркнула, что инфраструктура из 484 центров здоровья и свыше 4 тысяч кабинетов медицинской профилактики будут работать на продление здоровой и активной жизни.

https://ria.ru/20240717/rak-1960305320.html

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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова