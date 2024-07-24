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Россияне стали меньше пить, заявила Голикова - РИА Новости, 24.07.2024
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11:39 24.07.2024 (обновлено: 13:50 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/golikova-1961656073.html
Россияне стали меньше пить, заявила Голикова
Россияне стали меньше пить, заявила Голикова - РИА Новости, 24.07.2024
Россияне стали меньше пить, заявила Голикова
Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:39
2024-07-24T13:50
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. &quot;Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках первого национального проекта &quot;Здоровье&quot; с 2009 года… Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более восьми литров&quot;, - сказала Голикова во время пленарного заседания форума &quot;Здоровое общество&quot;.Она отметила, что доля курящих людей уменьшилась с 40% до менее 19% за этот же период. Раньше в рационе человека преобладали хлебобулочные изделия, макароны, сахар. Мало потребляли овощей и фруктов, что было связано и с уровнем жизни населения. По словам вице-премьера, потребление хлеба сократилось на 9%. При этом необходимость изменения рациона питания россиян сохраняется - необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов. Голикова подчеркнула, что инфраструктура из 484 центров здоровья и свыше 4 тысяч кабинетов медицинской профилактики будут работать на продление здоровой и активной жизни.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
Россияне стали меньше пить, заявила Голикова

Голикова: годовое потребление алкоголя в России сократилось с 14 до 8 литров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на форуме "Здоровое общество". 24 июля 2024
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на форуме Здоровое общество. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на форуме "Здоровое общество". 24 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«

"Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках первого национального проекта "Здоровье" с 2009 года… Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более восьми литров", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Здоровое общество".

Она отметила, что доля курящих людей уменьшилась с 40% до менее 19% за этот же период. Раньше в рационе человека преобладали хлебобулочные изделия, макароны, сахар. Мало потребляли овощей и фруктов, что было связано и с уровнем жизни населения. По словам вице-премьера, потребление хлеба сократилось на 9%. При этом необходимость изменения рациона питания россиян сохраняется - необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов.
Голикова подчеркнула, что инфраструктура из 484 центров здоровья и свыше 4 тысяч кабинетов медицинской профилактики будут работать на продление здоровой и активной жизни.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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