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В Нальчике расследуют гибель девочки, упавшей в затопленный котлован
В Нальчике расследуют гибель девочки, упавшей в затопленный котлован - РИА Новости, 24.07.2024
В Нальчике расследуют гибель девочки, упавшей в затопленный котлован
Следователи в Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства гибели семилетней девочки, которая упала в затопленный дождем строительный котлован в Нальчике,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:58
2024-07-24T20:58
2024-07-24T21:02
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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства гибели семилетней девочки, которая упала в затопленный дождем строительный котлован в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону. "По предварительным данным, днем 24 июля на улице Кулиева в Нальчике девочка 2017 года рождения во время прогулки упала в затопленный дождевыми водами котлован. Тело ребенка было обнаружено матерью", - говорится в сообщении. По данному факту организована доследственная проверка. По данным следователей, участок, где проводились земляные работы, не был огорожен и доступ к нему сторонних лиц никак не ограничен. Мэр Нальчика Таймураз Ахохов, в свою очередь, сообщил, что трагедия произошла после того, как из-за внезапно изменившихся погодных условий работы на объекте были приостановлены, а специалисты были вынуждены укрыться от непогоды. Он также выразил соболезнования родным девочки, отметив, что ее семье будут оказаны вся необходимая помощь и всесторонняя поддержка.
https://ria.ru/20240629/shkolnik-1956359310.html
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происшествия, нальчик, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нальчике расследуют гибель девочки, упавшей в затопленный котлован
СК в Нальчике расследует гибель 7-летней девочки, упавшей в затопленный котлован