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В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества
В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества - РИА Новости, 24.07.2024
В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества
По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в немецком городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:00
2024-07-24T12:00
2024-07-24T12:07
в мире
тюрингия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в немецком городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного вещества", передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей. "Из-за неизвестного вещества во вторник был эвакуирован торговый центр в Целле-Мелисе. От 200 до 300 человек были вынуждены покинуть здание", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на полицию. Неизвестное вещество было обнаружено в туалете, предположительно из-за него 25-летняя женщина и 64-летний мужчина получили раздражение дыхательных путей. После 20.00 (21.00 мск) торговый центр снова был открыт для покупателей.
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тюрингия
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в мире, тюрингия
В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества
В немецком Целла-Мелисе 200 человек эвакуировали из ТЦ