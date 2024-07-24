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В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества - РИА Новости, 24.07.2024
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12:00 24.07.2024 (обновлено: 12:07 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/germanija-1961661434.html
В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества
В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества - РИА Новости, 24.07.2024
В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества
По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в немецком городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:00
2024-07-24T12:07
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тюрингия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в немецком городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного вещества", передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей. "Из-за неизвестного вещества во вторник был эвакуирован торговый центр в Целле-Мелисе. От 200 до 300 человек были вынуждены покинуть здание", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на полицию. Неизвестное вещество было обнаружено в туалете, предположительно из-за него 25-летняя женщина и 64-летний мужчина получили раздражение дыхательных путей. После 20.00 (21.00 мск) торговый центр снова был открыт для покупателей.
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в мире, тюрингия
В мире, Тюрингия
В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества

В немецком Целла-Мелисе 200 человек эвакуировали из ТЦ

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в немецком городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного вещества", передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.
«
"Из-за неизвестного вещества во вторник был эвакуирован торговый центр в Целле-Мелисе. От 200 до 300 человек были вынуждены покинуть здание", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на полицию.
Неизвестное вещество было обнаружено в туалете, предположительно из-за него 25-летняя женщина и 64-летний мужчина получили раздражение дыхательных путей. После 20.00 (21.00 мск) торговый центр снова был открыт для покупателей.
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