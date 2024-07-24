https://ria.ru/20240724/germanija-1961661434.html

В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества

В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества - РИА Новости, 24.07.2024

В Германии эвакуировали ТЦ из-за неизвестного вещества

По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в немецком городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:00

2024-07-24T12:00

2024-07-24T12:07

в мире

тюрингия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в немецком городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного вещества", передает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей. "Из-за неизвестного вещества во вторник был эвакуирован торговый центр в Целле-Мелисе. От 200 до 300 человек были вынуждены покинуть здание", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на полицию. Неизвестное вещество было обнаружено в туалете, предположительно из-за него 25-летняя женщина и 64-летний мужчина получили раздражение дыхательных путей. После 20.00 (21.00 мск) торговый центр снова был открыт для покупателей.

https://ria.ru/20240128/vokzal-1923977741.html

тюрингия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тюрингия