https://ria.ru/20240724/gazprombank-1961703875.html
Газпромбанк восстановил работу сервисов после сбоя
Газпромбанк восстановил работу сервисов после сбоя - РИА Новости, 24.07.2024
Газпромбанк восстановил работу сервисов после сбоя
В течение кратковременного периода в приложении Газпромбанка могли наблюдаться сложности при совершении некоторых операций, в настоящее время все онлайн-сервисы РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:53
2024-07-24T13:53
2024-07-24T13:53
технологии
газпромбанк
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В течение кратковременного периода в приложении Газпромбанка могли наблюдаться сложности при совершении некоторых операций, в настоящее время все онлайн-сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "В течение кратковременного периода могли наблюдаться сложности при совершении некоторых операций в приложении банка. В настоящее время все онлайн-сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее сегодня пользователи при входе в приложение Газпромбанка видели сообщение "Временные проблемы со входом. Мы уже решаем их".
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технологии, газпромбанк, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Газпромбанк, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Газпромбанк восстановил работу сервисов после сбоя
В Газпромбанке рассказали о проблемах со входом в приложение банка