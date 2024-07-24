https://ria.ru/20240724/gazprombank-1961703875.html

Газпромбанк восстановил работу сервисов после сбоя

Газпромбанк восстановил работу сервисов после сбоя - РИА Новости, 24.07.2024

Газпромбанк восстановил работу сервисов после сбоя

В течение кратковременного периода в приложении Газпромбанка могли наблюдаться сложности при совершении некоторых операций, в настоящее время все онлайн-сервисы РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:53

2024-07-24T13:53

2024-07-24T13:53

технологии

газпромбанк

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735510844_0:10:1181:674_1920x0_80_0_0_08500da5cf4b9c5224b18cba054cd046.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В течение кратковременного периода в приложении Газпромбанка могли наблюдаться сложности при совершении некоторых операций, в настоящее время все онлайн-сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "В течение кратковременного периода могли наблюдаться сложности при совершении некоторых операций в приложении банка. В настоящее время все онлайн-сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее сегодня пользователи при входе в приложение Газпромбанка видели сообщение "Временные проблемы со входом. Мы уже решаем их".

https://ria.ru/20240413/prilozhenie-1939777561.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, газпромбанк, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний