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В Киевской области повредили газопровод при несогласованных работах - РИА Новости, 24.07.2024
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19:39 24.07.2024 (обновлено: 19:40 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/gazoprovod-1961804144.html
В Киевской области повредили газопровод при несогласованных работах
В Киевской области повредили газопровод при несогласованных работах - РИА Новости, 24.07.2024
В Киевской области повредили газопровод при несогласованных работах
Распределительный газопровод повредили в Броварском районе Киевской области в ходе несогласованных земельных работ, более четырех тысяч абонентов остались без... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:39
2024-07-24T19:40
киевская область
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Распределительный газопровод повредили в Броварском районе Киевской области в ходе несогласованных земельных работ, более четырех тысяч абонентов остались без газа, сообщили в областной военной администрации. "В Броварском районе из-за повреждения подземного распределительного газопровода высокого давления ряд населенных пунктов остались без газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале киевской областной военной администрации. В администрации уточнили, что без газа остались почти 4,2 тысячи потребителей в шести населенных пунктах района. "Газопровод был поврежден техникой во время проведения несогласованных земляных работ на одном из частных участков… По оценкам специалистов, для ликвидации аварии и возобновления поставок газа понадобится минимум двое суток", - уточнили в администрации.
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киевская область, в мире
Киевская область, В мире
В Киевской области повредили газопровод при несогласованных работах

В Киевской области поврежден газопровод, без газа осталось более 4 тыс абонентов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Распределительный газопровод повредили в Броварском районе Киевской области в ходе несогласованных земельных работ, более четырех тысяч абонентов остались без газа, сообщили в областной военной администрации.
«
"В Броварском районе из-за повреждения подземного распределительного газопровода высокого давления ряд населенных пунктов остались без газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале киевской областной военной администрации.
В администрации уточнили, что без газа остались почти 4,2 тысячи потребителей в шести населенных пунктах района.
"Газопровод был поврежден техникой во время проведения несогласованных земляных работ на одном из частных участков… По оценкам специалистов, для ликвидации аварии и возобновления поставок газа понадобится минимум двое суток", - уточнили в администрации.
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