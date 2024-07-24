https://ria.ru/20240724/gazoprovod-1961804144.html

В Киевской области повредили газопровод при несогласованных работах

В Киевской области повредили газопровод при несогласованных работах - РИА Новости, 24.07.2024

В Киевской области повредили газопровод при несогласованных работах

Распределительный газопровод повредили в Броварском районе Киевской области в ходе несогласованных земельных работ, более четырех тысяч абонентов остались без... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:39

2024-07-24T19:39

2024-07-24T19:40

киевская область

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Распределительный газопровод повредили в Броварском районе Киевской области в ходе несогласованных земельных работ, более четырех тысяч абонентов остались без газа, сообщили в областной военной администрации. "В Броварском районе из-за повреждения подземного распределительного газопровода высокого давления ряд населенных пунктов остались без газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале киевской областной военной администрации. В администрации уточнили, что без газа остались почти 4,2 тысячи потребителей в шести населенных пунктах района. "Газопровод был поврежден техникой во время проведения несогласованных земляных работ на одном из частных участков… По оценкам специалистов, для ликвидации аварии и возобновления поставок газа понадобится минимум двое суток", - уточнили в администрации.

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