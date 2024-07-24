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Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/gadzhety-1961727688.html
Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов
Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов - РИА Новости, 24.07.2024
Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов
Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале призвал военнослужащих, у которых будут "по беспределу" конфисковать устройства, которые используются для... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:08
2024-07-24T15:08
специальная военная операция на украине
евгений попов
андрей картаполов
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале призвал военнослужащих, у которых будут "по беспределу" конфисковать устройства, которые используются для боевой работы, писать лично ему на электронную почту. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, определяющую, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, военнослужащими в зоне спецоперации может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. При этом, как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. "По гаджетам на фронте. Давайте так. Если есть случаи, когда "по беспределу" у бойцов конфискуют устройства, которые используются для боевой работы, пишите мне", - написал он.
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евгений попов, андрей картаполов, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Евгений Попов, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Безопасность
Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов

Депутат Попов призвал бойцов писать ему при конфискации гаджетов "по беспределу"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале призвал военнослужащих, у которых будут "по беспределу" конфисковать устройства, которые используются для боевой работы, писать лично ему на электронную почту.
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, определяющую, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, военнослужащими в зоне спецоперации может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. При этом, как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы.
"По гаджетам на фронте. Давайте так. Если есть случаи, когда "по беспределу" у бойцов конфискуют устройства, которые используются для боевой работы, пишите мне", - написал он.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы
23 июля, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПоповАндрей КартаполовГосдума РФБезопасность
 
 
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