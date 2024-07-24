https://ria.ru/20240724/gadzhety-1961727688.html

Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов

Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов - РИА Новости, 24.07.2024

Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов

Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале призвал военнослужащих, у которых будут "по беспределу" конфисковать устройства, которые используются для... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:08

2024-07-24T15:08

2024-07-24T15:08

специальная военная операция на украине

евгений попов

андрей картаполов

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале призвал военнослужащих, у которых будут "по беспределу" конфисковать устройства, которые используются для боевой работы, писать лично ему на электронную почту. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, определяющую, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, военнослужащими в зоне спецоперации может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. При этом, как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. "По гаджетам на фронте. Давайте так. Если есть случаи, когда "по беспределу" у бойцов конфискуют устройства, которые используются для боевой работы, пишите мне", - написал он.

https://ria.ru/20240723/svo-1961446391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгений попов, андрей картаполов, госдума рф, безопасность