Депутат Попов призвал бойцов писать ему при незаконной конфискации гаджетов
Депутат Попов призвал бойцов писать ему при конфискации гаджетов "по беспределу"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале призвал военнослужащих, у которых будут "по беспределу" конфисковать устройства, которые используются для боевой работы, писать лично ему на электронную почту.
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, определяющую, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, военнослужащими в зоне спецоперации может стать грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. При этом, как ранее пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне спецоперации речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы.
"По гаджетам на фронте. Давайте так. Если есть случаи, когда "по беспределу" у бойцов конфискуют устройства, которые используются для боевой работы, пишите мне", - написал он.