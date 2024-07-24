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Во Франции заявили о задержании нескольких россиян - РИА Новости, 24.07.2024
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10:34 24.07.2024 (обновлено: 10:55 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/frantsiya-1961637323.html
Во Франции заявили о задержании нескольких россиян
Во Франции заявили о задержании нескольких россиян - РИА Новости, 24.07.2024
Во Франции заявили о задержании нескольких россиян
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV сообщил о недавнем задержании нескольких россиян якобы из-за... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:34
2024-07-24T10:55
в мире
франция
россия
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV сообщил о недавнем задержании нескольких россиян якобы из-за попыток вмешательства в дела Франции. Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Дарманен подтвердил эту информацию и сообщил о еще нескольких задержаниях. "Еще совсем недавно другие лица, также с российским гражданством, были задержаны в префектуре парижской полиции", - сказал он, говоря о проблеме вмешательства в дела Франции.При этом Дарманен не уточнил, в чем именно подозревают задержанных россиян.Помимо этого и.о. главы МВД обратил внимание на попытки дестабилизировать ситуацию в стране через интернет, приведя в пример видео, в котором якобы член палестинского движения ХАМАС призывает к теракту или анонсирует его из-за приёма Францией израильских атлетов.По словам Дарманена, правоохранители считают, что видео скорее всего является фейком, распространенным пророссийскими аккаунтами.
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в мире, франция, россия, жеральд дарманен
В мире, Франция, Россия, Жеральд Дарманен
Во Франции заявили о задержании нескольких россиян

МВД Франции утверждает, что в Париже задержали нескольких россиян

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV сообщил о недавнем задержании нескольких россиян якобы из-за попыток вмешательства в дела Франции.
Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Дарманен подтвердил эту информацию и сообщил о еще нескольких задержаниях.
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"Еще совсем недавно другие лица, также с российским гражданством, были задержаны в префектуре парижской полиции", - сказал он, говоря о проблеме вмешательства в дела Франции.
При этом Дарманен не уточнил, в чем именно подозревают задержанных россиян.
Помимо этого и.о. главы МВД обратил внимание на попытки дестабилизировать ситуацию в стране через интернет, приведя в пример видео, в котором якобы член палестинского движения ХАМАС призывает к теракту или анонсирует его из-за приёма Францией израильских атлетов.
По словам Дарманена, правоохранители считают, что видео скорее всего является фейком, распространенным пророссийскими аккаунтами.
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