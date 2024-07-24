https://ria.ru/20240724/frantsiya-1961637323.html

Во Франции заявили о задержании нескольких россиян

Во Франции заявили о задержании нескольких россиян - РИА Новости, 24.07.2024

Во Франции заявили о задержании нескольких россиян

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV сообщил о недавнем задержании нескольких россиян якобы из-за... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:34

2024-07-24T10:34

2024-07-24T10:55

в мире

франция

россия

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV сообщил о недавнем задержании нескольких россиян якобы из-за попыток вмешательства в дела Франции. Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Дарманен подтвердил эту информацию и сообщил о еще нескольких задержаниях. "Еще совсем недавно другие лица, также с российским гражданством, были задержаны в префектуре парижской полиции", - сказал он, говоря о проблеме вмешательства в дела Франции.При этом Дарманен не уточнил, в чем именно подозревают задержанных россиян.Помимо этого и.о. главы МВД обратил внимание на попытки дестабилизировать ситуацию в стране через интернет, приведя в пример видео, в котором якобы член палестинского движения ХАМАС призывает к теракту или анонсирует его из-за приёма Францией израильских атлетов.По словам Дарманена, правоохранители считают, что видео скорее всего является фейком, распространенным пророссийскими аккаунтами.

https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961357757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, россия, жеральд дарманен