https://ria.ru/20240724/frantsija-1961829335.html
Раскрыта личность задержанного во Франции россиянина
Раскрыта личность задержанного во Франции россиянина - РИА Новости, 24.07.2024
Раскрыта личность задержанного во Франции россиянина
Задержанный во Франции из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпиады гражданин России оказался поваром, сообщила в среду газета Monde со... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:11
2024-07-24T22:11
2024-07-24T22:11
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ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Задержанный во Франции из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпиады гражданин России оказался поваром, сообщила в среду газета Monde со ссылкой на источники. В публикации утверждается, что 40-летний мужчин "обучался в парижской кулинарной школе", работал в мишленовском ресторане, а также является "бывшим участником реалити-шоу". Согласно публикации, россиянин прибыл во Францию в начале 2010 года. В его квартире был проведен обыск. Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Россиянин заключен под стражу до суда. Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина, российская сторона намерена добиваться разъяснений, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
https://ria.ru/20240724/frantsiya-1961637323.html
https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html
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в мире, франция, россия, париж, летние олимпийские игры 2024
В мире, Франция, Россия, Париж, Летние Олимпийские игры 2024
Раскрыта личность задержанного во Франции россиянина
Задержанный из-за планов по "дестабилизации" на ОИ россиянин оказался поваром