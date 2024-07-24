Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/frantsija-1961659925.html
Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина
Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина - РИА Новости, 24.07.2024
Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина
Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:50
2024-07-24T11:50
в мире
россия
франция
париж
жеральд дарманен
летние олимпийские игры 2024
олимпиада 2024
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_5c24b72dc7b25bcdc2406c7689fe0ffb.jpg
ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпиады, российская сторона намерена добиваться разъяснений, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии. &quot;Французские власти официальных уведомлений о задержании россиянина в посольство не направляли. В инициативном порядке запросили у них разъяснения. Будем добиваться реакции&quot;, - заявили в посольстве.Накануне AFP сообщило, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. И.о. главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил эту информацию, заявив, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу".
https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/08/1517350849_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_cba9a07eb0dc345047c3e712068bbad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, париж, жеральд дарманен, летние олимпийские игры 2024, олимпиада 2024, олимпийские игры
В мире, Россия, Франция, Париж, Жеральд Дарманен, Летние Олимпийские игры 2024, Олимпиада 2024, Олимпийские игры
Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина

Посольство РФ: власти Франции не уведомляли о задержании россиянина в Париже

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпиады, российская сторона намерена добиваться разъяснений, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
«

"Французские власти официальных уведомлений о задержании россиянина в посольство не направляли. В инициативном порядке запросили у них разъяснения. Будем добиваться реакции", - заявили в посольстве.

Накануне AFP сообщило, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. И.о. главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил эту информацию, заявив, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу".
Автомобиль полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Во Франции выходца из Чечни обвинили в подготовке теракта к ОИ-2024
31 мая, 19:15
 
В миреРоссияФранцияПарижЖеральд ДарманенЛетние Олимпийские игры 2024Олимпиада 2024Олимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала