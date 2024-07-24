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Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина
Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина - РИА Новости, 24.07.2024
Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина
Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:50
2024-07-24T11:50
2024-07-24T11:50
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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпиады, российская сторона намерена добиваться разъяснений, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии. "Французские власти официальных уведомлений о задержании россиянина в посольство не направляли. В инициативном порядке запросили у них разъяснения. Будем добиваться реакции", - заявили в посольстве.Накануне AFP сообщило, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. И.о. главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил эту информацию, заявив, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу".
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в мире, россия, франция, париж, жеральд дарманен, летние олимпийские игры 2024, олимпиада 2024, олимпийские игры
В мире, Россия, Франция, Париж, Жеральд Дарманен, Летние Олимпийские игры 2024, Олимпиада 2024, Олимпийские игры
Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина
Посольство РФ: власти Франции не уведомляли о задержании россиянина в Париже