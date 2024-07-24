https://ria.ru/20240724/frantsija-1961659925.html

Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина

Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина - РИА Новости, 24.07.2024

Посольство России в Париже прокомментировало задержание россиянина

Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:50

2024-07-24T11:50

2024-07-24T11:50

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олимпиада 2024

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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже официальных уведомлений о задержании россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпиады, российская сторона намерена добиваться разъяснений, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии. "Французские власти официальных уведомлений о задержании россиянина в посольство не направляли. В инициативном порядке запросили у них разъяснения. Будем добиваться реакции", - заявили в посольстве.Накануне AFP сообщило, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. И.о. главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил эту информацию, заявив, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу".

https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html

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