https://ria.ru/20240724/frantsija-1961632401.html
Во Франции подтвердили задержание гражданина России
Во Франции подтвердили задержание гражданина России - РИА Новости, 24.07.2024
Во Франции подтвердили задержание гражданина России
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV подтвердил задержание гражданина России из-за якобы подготовки РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:11
2024-07-24T10:11
2024-07-24T10:54
франция
россия
жеральд дарманен
летние олимпийские игры 2024
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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV подтвердил задержание гражданина России из-за якобы подготовки дестабилизации в ходе Олимпийских игр. Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что власти Франции задержали россиянина по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. "Полиция действительно задержала… гражданина России, который, как мы уверенно считаем, занимался организацией, собирался организовать операции по дестабилизации, вмешательству, шпионажу", - сказал он. По словам Дарманена, задержанный находился на территории Франции с недавнего времени.И.о. главы французского МВД добавил, что сейчас россиянин находится "в руках правосудия", следствие занимается изучением информации полиции. Политик не уточнил, чем именно занимался задержанный, однако предположил, что речь могла идти о содействии кибератакам или "манипуляции информацией".Ранее Дарманен заявил, что некоторым российским журналистам отказали в праве освещать летние Олимпийские игры в Париже, чтобы избежать якобы шпионажа и кибератак. В МИД России на это заявили, что соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции - пустой звук.
https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html
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франция, россия, жеральд дарманен, летние олимпийские игры 2024
Франция, Россия, Жеральд Дарманен, Летние Олимпийские игры 2024
Во Франции подтвердили задержание гражданина России
Во Франции задержали россиянина из-за якобы планов по дестабилизации ОИ
ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV
подтвердил задержание гражданина России из-за якобы подготовки дестабилизации в ходе Олимпийских игр.
Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что власти Франции задержали россиянина по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады.
«
"Полиция действительно задержала… гражданина России, который, как мы уверенно считаем, занимался организацией, собирался организовать операции по дестабилизации, вмешательству, шпионажу", - сказал он.
По словам Дарманена, задержанный находился на территории Франции с недавнего времени.
И.о. главы французского МВД добавил, что сейчас россиянин находится "в руках правосудия", следствие занимается изучением информации полиции. Политик не уточнил, чем именно занимался задержанный, однако предположил, что речь могла идти о содействии кибератакам или "манипуляции информацией".
Ранее Дарманен заявил, что некоторым российским журналистам отказали в праве освещать летние Олимпийские игры в Париже, чтобы избежать якобы шпионажа и кибератак. В МИД России на это заявили, что соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции - пустой звук.