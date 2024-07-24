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Эксперты спрогнозировали постепенное замедление темпов роста экономики - РИА Новости, 24.07.2024
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07:14 24.07.2024 (обновлено: 07:31 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ekonomika-1961613226.html
Эксперты спрогнозировали постепенное замедление темпов роста экономики
Эксперты спрогнозировали постепенное замедление темпов роста экономики - РИА Новости, 24.07.2024
Эксперты спрогнозировали постепенное замедление темпов роста экономики
Международный валютный фонд (МВФ), сохранив оценку роста ВВП РФ на 2024 год, учел результаты первого полугодия, однако во втором рост экономики РФ может... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:14
2024-07-24T07:31
россия
антон табах
марсель салихов
максим осадчий
центральный банк рф (цб рф)
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ), сохранив оценку роста ВВП РФ на 2024 год, учел результаты первого полугодия, однако во втором рост экономики РФ может замедлиться из-за возможного повышения ключевой ставки Банком России и окончания программы льготной ипотеки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. МВФ ранее в июле сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5% - на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе фонда. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%, в ЦБ РФ ожидают рост на 2,5-3,5% в 2024 году, а в 2025 году - на 1-2%. Жесткая ДКП "Основные причины для сохранения высоких показателей прогноза на 2024 год связаны с фактическими результатами первого полугодия. Так, по данным Минэкономразвития, российский ВВП за январь-май 2024 года вырос на 5%. Основные драйверы - обрабатывающая промышленность и строительство. В этих условиях прогноз годового роста в 3,2% означает, что во втором полугодии темпы экономического роста сократятся - примерно до 2%. Поэтому речь идет о постепенном замедлении экономики", - отмечает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. "Основная причина замедления - жесткая денежно-кредитная политика Банка России, который сохраняет высокую ключевую ставку и, возможно, повысит ее на следующем заседании", - поясняет эксперт. Такого же мнения придерживается и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Следует учесть, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики - ожидаемое повышение ключевой ставки - может способствовать охлаждению перегретой российской экономики и ослабить темп экономического роста", - отмечает он. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах считает, что развитие экономики происходит за счет относительно благоприятной внешней конъюнктуры и достаточно высоких бюджетных расходов. "Да, они не росли, но все равно остаются высокими... По итогам года рост будет чуть меньше 3%. Наш прогноз - 2,9%", - заключил Табах. Предметом обсуждения на заседании ЦБ 26 июля станет шаг повышения ключевой ставки, заявила в начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина. В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что аргументы для повышения ключевой ставки становятся еще более весомыми, а аргументы в пользу ее сохранения заметно ослабли. Фактор окончания льготной ипотеки Прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки является еще одним фактором возможного замедления динамики роста российского ВВП, в этом сходятся Салихов и Табах. "Дополнительный фактор - сворачивание программы льготной ипотеки. Меры как раз направлены на то, чтобы снизилась инфляция за счет определенного "охлаждения" экономики", - говорит Салихов. Как поясняет Табах, из-за того, что закончилась льготная ипотека, этот сегмент будет перестраиваться. "Это займет какое-то время и, естественно, скажется на росте (ВВП – ред.)", - сказал он.
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россия, антон табах, марсель салихов, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Антон Табах, Марсель Салихов, Максим Осадчий, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Эксперты спрогнозировали постепенное замедление темпов роста экономики

Эксперты ожидают постепенное замедления темпов роста экономики во II полугодии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ), сохранив оценку роста ВВП РФ на 2024 год, учел результаты первого полугодия, однако во втором рост экономики РФ может замедлиться из-за возможного повышения ключевой ставки Банком России и окончания программы льготной ипотеки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
МВФ ранее в июле сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5% - на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе фонда. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%, в ЦБ РФ ожидают рост на 2,5-3,5% в 2024 году, а в 2025 году - на 1-2%.
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Жесткая ДКП

"Основные причины для сохранения высоких показателей прогноза на 2024 год связаны с фактическими результатами первого полугодия. Так, по данным Минэкономразвития, российский ВВП за январь-май 2024 года вырос на 5%. Основные драйверы - обрабатывающая промышленность и строительство. В этих условиях прогноз годового роста в 3,2% означает, что во втором полугодии темпы экономического роста сократятся - примерно до 2%. Поэтому речь идет о постепенном замедлении экономики", - отмечает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
"Основная причина замедления - жесткая денежно-кредитная политика Банка России, который сохраняет высокую ключевую ставку и, возможно, повысит ее на следующем заседании", - поясняет эксперт.
Такого же мнения придерживается и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Следует учесть, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики - ожидаемое повышение ключевой ставки - может способствовать охлаждению перегретой российской экономики и ослабить темп экономического роста", - отмечает он.
Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах считает, что развитие экономики происходит за счет относительно благоприятной внешней конъюнктуры и достаточно высоких бюджетных расходов. "Да, они не росли, но все равно остаются высокими... По итогам года рост будет чуть меньше 3%. Наш прогноз - 2,9%", - заключил Табах.
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Предметом обсуждения на заседании ЦБ 26 июля станет шаг повышения ключевой ставки, заявила в начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина. В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что аргументы для повышения ключевой ставки становятся еще более весомыми, а аргументы в пользу ее сохранения заметно ослабли.

Фактор окончания льготной ипотеки

Прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки является еще одним фактором возможного замедления динамики роста российского ВВП, в этом сходятся Салихов и Табах.
"Дополнительный фактор - сворачивание программы льготной ипотеки. Меры как раз направлены на то, чтобы снизилась инфляция за счет определенного "охлаждения" экономики", - говорит Салихов.
Как поясняет Табах, из-за того, что закончилась льготная ипотека, этот сегмент будет перестраиваться. "Это займет какое-то время и, естественно, скажется на росте (ВВП – ред.)", - сказал он.
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