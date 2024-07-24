https://ria.ru/20240724/efimov-1961587179.html
Ефимов: на севере Москвы построят деловой квартал по программе КРТ
Ефимов: на севере Москвы построят деловой квартал по программе КРТ - РИА Новости, 24.07.2024
Ефимов: на севере Москвы построят деловой квартал по программе КРТ
Два неэффективно используемых участка суммарной площадью почти 0,6 гектара в Беговом районе Москвы реорганизуют в рамках механизма комплексного развития... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:12
2024-07-24T10:12
2024-07-24T12:24
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Два неэффективно используемых участка суммарной площадью почти 0,6 гектара в Беговом районе Москвы реорганизуют в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В течение четырех лет на площадках построят современное деловое пространство. Вложения в реализацию проекта превысят 5,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 226 миллионов рублей. В результате будет создано свыше 500 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В пресс-релизе уточняется, что участки находятся в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка – в настоящее время их занимают административные здания и устаревшие объекты."На участках в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка планируется возвести почти 18 тысяч квадратных метров объектов административно-офисного назначения. Саму территорию ждет благоустройство", – цитирует пресс-служба главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.В сообщении указывается, что в городе на разных этапах находятся 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240723/efimov-1961336972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Два неэффективно используемых участка суммарной площадью почти 0,6 гектара в Беговом районе Москвы реорганизуют в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"В течение четырех лет на площадках построят современное деловое пространство. Вложения в реализацию проекта превысят 5,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 226 миллионов рублей. В результате будет создано свыше 500 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В пресс-релизе уточняется, что участки находятся в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка – в настоящее время их занимают административные здания и устаревшие объекты.
"На участках в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка планируется возвести почти 18 тысяч квадратных метров объектов административно-офисного назначения. Саму территорию ждет благоустройство", – цитирует пресс-служба главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана
.
В сообщении указывается, что в городе на разных этапах находятся 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.