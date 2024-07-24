https://ria.ru/20240724/efimov-1961587179.html

Ефимов: на севере Москвы построят деловой квартал по программе КРТ

Ефимов: на севере Москвы построят деловой квартал по программе КРТ - РИА Новости, 24.07.2024

Ефимов: на севере Москвы построят деловой квартал по программе КРТ

Два неэффективно используемых участка суммарной площадью почти 0,6 гектара в Беговом районе Москвы реорганизуют в рамках механизма комплексного развития... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:12

2024-07-24T10:12

2024-07-24T12:24

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Два неэффективно используемых участка суммарной площадью почти 0,6 гектара в Беговом районе Москвы реорганизуют в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В течение четырех лет на площадках построят современное деловое пространство. Вложения в реализацию проекта превысят 5,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 226 миллионов рублей. В результате будет создано свыше 500 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В пресс-релизе уточняется, что участки находятся в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка – в настоящее время их занимают административные здания и устаревшие объекты."На участках в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка планируется возвести почти 18 тысяч квадратных метров объектов административно-офисного назначения. Саму территорию ждет благоустройство", – цитирует пресс-служба главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.В сообщении указывается, что в городе на разных этапах находятся 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240723/efimov-1961336972.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы