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На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 24.07.2024
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14:52 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/dtp-1961724426.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 24.07.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне третьего километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в районе ДТП затруднено, сообщается... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:52
2024-07-24T14:52
происшествия
авто
мкад
дтп
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне третьего километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне третьего километра МКАД, в районе съезда №1А, столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, авто, мкад, дтп
Происшествия, Авто, МКАД, ДТП
На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Дептранс: движение в районе 3-го километра МКАД затруднено из-за массового ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение на МКАД
Движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Движение на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне третьего километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На внешней стороне третьего километра МКАД, в районе съезда №1А, столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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25 июня, 15:54
 
ПроисшествияАвтоМКАДДТП
 
 
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