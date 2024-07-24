https://ria.ru/20240724/dtp-1961724426.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 24.07.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне третьего километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в районе ДТП затруднено, сообщается... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:52

2024-07-24T14:52

2024-07-24T14:52

происшествия

авто

мкад

дтп

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне третьего километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне третьего километра МКАД, в районе съезда №1А, столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240625/mkad-1955370540.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, мкад, дтп