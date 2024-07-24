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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг - РИА Новости, 24.07.2024
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15:57 24.07.2024 (обновлено: 16:03 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/dozhd-1961743713.html
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг - РИА Новости, 24.07.2024
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг
До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в четверг, все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:57
2024-07-24T16:03
экология в россии
москва
петр бирюков
погода
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в четверг, все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июля, в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильные кратковременные дожди, гроза с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду. За день в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания."Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркнули в ведомстве.
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экология в россии, москва, петр бирюков, погода, общество, городское хозяйство москвы, мосводосток
Экология в России, Москва, Петр Бирюков, Погода, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг

Бирюков: до 25 мм осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в четверг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в четверг, все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июля, в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильные кратковременные дожди, гроза с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду. За день в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркнули в ведомстве.
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