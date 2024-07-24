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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T02:31
2024-07-24T02:31
2024-07-24T02:36
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Двадцать пять вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шестнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что всего было выпущено 68 боеприпасов.По данным представительства, два мирных жителя получили ранения.В предыдущие сутки было зафиксировано 35 обстрелов.
https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961599102.html
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украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 68 боеприпасов