Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк
ВСУ за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 05.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 06.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 06.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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