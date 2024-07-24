Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 24.07.2024 (обновлено: 07:42 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/donetsk-1961613781.html
Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк
Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк
Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T07:36
2024-07-24T07:42
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
сцкк
нато
петровский район
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844609024_0:276:2720:1806_1920x0_80_0_0_0fd14930644c81f0e8b0fd05f2bcf4e5.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 05.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 06.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 06.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240723/rebenok-1961580358.html
https://ria.ru/20240723/donetsk-1961370091.html
донецк
куйбышевский район
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844609024_90:0:2509:1814_1920x0_80_0_0_f023ba3b170578cd5e25429f1b036247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, сцкк, нато, петровский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Петровский район, В мире
Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк

ВСУ за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 05.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 06.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 06.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ
Вчера, 21:34
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина
Вчера, 08:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районСЦККНАТОПетровский районВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала