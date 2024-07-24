https://ria.ru/20240724/byudzhet-1961792225.html
Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде
Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде - РИА Новости, 24.07.2024
Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде
Дефицит бюджета на Украине самый большой в мире, расходы вдвое превышают доходы, заявил депутат украинского парламента Павел Фролов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:56
2024-07-24T18:56
2024-07-24T18:56
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета на Украине самый большой в мире, расходы вдвое превышают доходы, заявил депутат украинского парламента Павел Фролов. "У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого" - приводит слова Фролова украинское издание Новости. Live. По его словам, Киев прилагает все усилия, чтобы убедить Запад не уменьшать поддержку Украины. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Депутат отмечала, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240722/defolt-1960814574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, украина, киев, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7
Цены на нефть, Украина, Киев, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7
Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде
Депутат Рады Фролов: дефицит бюджета на Украине самый большой в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета на Украине самый большой в мире, расходы вдвое превышают доходы, заявил депутат украинского парламента Павел Фролов.
«
"У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого" - приводит слова Фролова украинское издание Новости. Live.
По его словам, Киев прилагает все усилия, чтобы убедить Запад не уменьшать поддержку Украины.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Депутат отмечала, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.