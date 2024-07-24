https://ria.ru/20240724/byudzhet-1961792225.html

Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде

Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде - РИА Новости, 24.07.2024

Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде

Дефицит бюджета на Украине самый большой в мире, расходы вдвое превышают доходы, заявил депутат украинского парламента Павел Фролов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:56

2024-07-24T18:56

2024-07-24T18:56

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета на Украине самый большой в мире, расходы вдвое превышают доходы, заявил депутат украинского парламента Павел Фролов. "У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого" - приводит слова Фролова украинское издание Новости. Live. По его словам, Киев прилагает все усилия, чтобы убедить Запад не уменьшать поддержку Украины. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Депутат отмечала, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240722/defolt-1960814574.html

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961161953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, украина, киев, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7