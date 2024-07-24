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Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде - РИА Новости, 24.07.2024
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18:56 24.07.2024
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Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде
Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде - РИА Новости, 24.07.2024
Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде
Дефицит бюджета на Украине самый большой в мире, расходы вдвое превышают доходы, заявил депутат украинского парламента Павел Фролов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:56
2024-07-24T18:56
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета на Украине самый большой в мире, расходы вдвое превышают доходы, заявил депутат украинского парламента Павел Фролов. "У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого" - приводит слова Фролова украинское издание Новости. Live. По его словам, Киев прилагает все усилия, чтобы убедить Запад не уменьшать поддержку Украины. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Депутат отмечала, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240722/defolt-1960814574.html
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Цены на нефть, Украина, Киев, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7
Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета, заявили в Раде

Депутат Рады Фролов: дефицит бюджета на Украине самый большой в мире

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета на Украине самый большой в мире, расходы вдвое превышают доходы, заявил депутат украинского парламента Павел Фролов.
«
"У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого" - приводит слова Фролова украинское издание Новости. Live.
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По его словам, Киев прилагает все усилия, чтобы убедить Запад не уменьшать поддержку Украины.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Депутат отмечала, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Цены на нефтьУкраинаКиевСШААлександр УстиновВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныG7
 
 
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