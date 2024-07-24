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В Курской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/bpl-1961831148.html
В Курской области сбили украинский БПЛА
В Курской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024
В Курской области сбили украинский БПЛА
Силами ПВО над Медвенским районом Курской области сбит украинский БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:31
2024-07-24T22:31
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Силами ПВО над Медвенским районом Курской области сбит украинский БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Над Медвенским районом силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!" - написал Смирнов в Telegram-канале.В Курской области в 21.37 мск была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили украинский БПЛА

ПВО сбила украинский БПЛА над Медвенским районом Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Силами ПВО над Медвенским районом Курской области сбит украинский БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«
"Над Медвенским районом силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!" - написал Смирнов в Telegram-канале.
В Курской области в 21.37 мск была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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