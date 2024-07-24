https://ria.ru/20240724/bpl-1961831148.html

В Курской области сбили украинский БПЛА

В Курской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024

В Курской области сбили украинский БПЛА

Силами ПВО над Медвенским районом Курской области сбит украинский БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:31

2024-07-24T22:31

2024-07-24T22:31

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Силами ПВО над Медвенским районом Курской области сбит украинский БПЛА, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Над Медвенским районом силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!" - написал Смирнов в Telegram-канале.В Курской области в 21.37 мск была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работает ПВО.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)