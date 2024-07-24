https://ria.ru/20240724/bpl-1961827890.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:00

2024-07-24T22:00

2024-07-24T22:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)