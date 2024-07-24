https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961756488.html

Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате

Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате - РИА Новости, 24.07.2024

Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате

Истечение срока давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, не касается её... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:39

2024-07-24T16:39

2024-07-24T16:39

россия

елена блиновская

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961684199_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_50873ad42100bafc41c249d4d2d0a475.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Истечение срока давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, не касается её обязательств перед налоговой, они остаются в силе, заявила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. Адвокат Булат Солтаханов ранее в среду сообщил РИА Новости, что срок давности по обвинению Блиновской в неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ) истек 15 июля. "Финансовых требований от налоговой это не касается, у них есть право решить этот вопрос в рамках гражданско-правовых отношений, в ходе процедуры банкротства", - рассказала Сальникова. В то же время, согласно УК, Блиновская может быть освобождена от уголовной ответственности из-за истечения срока давности по данной статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Кроме того, по закону, гражданин, впервые совершивший преступление в этой сфере, может быть освобожден от уголовной ответственности добровольной выплатой задолженности. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961733987.html

https://ria.ru/20240710/gasanov-1958766717.html

https://ria.ru/20240703/isk-1957096751.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, елена блиновская, происшествия