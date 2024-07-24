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Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате - РИА Новости, 24.07.2024
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16:39 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961756488.html
Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате
Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате - РИА Новости, 24.07.2024
Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате
Истечение срока давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, не касается её... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:39
2024-07-24T16:39
россия
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Истечение срока давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, не касается её обязательств перед налоговой, они остаются в силе, заявила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. Адвокат Булат Солтаханов ранее в среду сообщил РИА Новости, что срок давности по обвинению Блиновской в неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ) истек 15 июля. "Финансовых требований от налоговой это не касается, у них есть право решить этот вопрос в рамках гражданско-правовых отношений, в ходе процедуры банкротства", - рассказала Сальникова. В то же время, согласно УК, Блиновская может быть освобождена от уголовной ответственности из-за истечения срока давности по данной статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Кроме того, по закону, гражданин, впервые совершивший преступление в этой сфере, может быть освобожден от уголовной ответственности добровольной выплатой задолженности. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961733987.html
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россия, елена блиновская, происшествия
Россия, Елена Блиновская, Происшествия
Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате

Адвокат: истечение срока давности не освобождает Блиновскую от уплаты налогов

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЕлена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Истечение срока давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, не касается её обязательств перед налоговой, они остаются в силе, заявила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
Адвокат Булат Солтаханов ранее в среду сообщил РИА Новости, что срок давности по обвинению Блиновской в неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ) истек 15 июля.
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"Финансовых требований от налоговой это не касается, у них есть право решить этот вопрос в рамках гражданско-правовых отношений, в ходе процедуры банкротства", - рассказала Сальникова.
В то же время, согласно УК, Блиновская может быть освобождена от уголовной ответственности из-за истечения срока давности по данной статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Кроме того, по закону, гражданин, впервые совершивший преступление в этой сфере, может быть освобожден от уголовной ответственности добровольной выплатой задолженности.
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Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.
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