https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961733987.html
Суд продлил арест Блиновской
Суд продлил арест Блиновской - РИА Новости, 24.07.2024
Суд продлил арест Блиновской
Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:26
2024-07-24T15:26
2024-07-24T15:31
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа", - огласил решение судья Андрей Суворов. Как заявил в ходе заседания следователь, основания для содержания блогера под стражей не изменились и не отпали, поэтому меру пресечения необходимо продлить. Защита поспорила с этим доводом – все лица ознакомлены с материалами дела, расследование которого завершено, а значит Блиновская не может помешать его ходу или надавить на свидетелей, чего опасалось следствие. Адвокаты в общих чертах также озвучили позицию защиты по всему делу, из которой следует, что Блиновская ошибочно доверилась своим сотрудникам, в том числе финансовому директору и главному бухгалтеру, которые постоянно говорили об оптимизации налоговых выплат. Блогер, подчеркивали её представители, не обладая специальными знаниями в этой области, полагала, что с налогами порядок, они выплачиваются должным образом и с лихвой. Сама Блиновская в ходе выступления выразила суду недоумение из-за своего положения. "В СИЗО выписываю газеты, мы смотрим телевизор. Вчера показали про Талькова сюжет, более 30 лет человек (обвиняемый в убийстве артиста – ред.) скрывается от следствия… Я никогда никому не была должна деньги, ничего плохого не делала, я никогда не скрывалась. Если бы я скрылась, я бы превратила в ад жизнь всех своих людей вокруг, детей. Я реально патриот этой страны, мой муж вкладывается в землю, добросовестно служит на СВО, зачем нам скрываться?" - сказала она. Ранее Блиновская закончила знакомиться с материалами дела. Генпрокуратура должна утвердить обвинительное заключение, после чего уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961724612.html
https://ria.ru/20240710/gasanov-1958766717.html
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происшествия, елена блиновская, московский городской суд, россия, москва
Происшествия, Елена Блиновская, Московский городской суд, Россия, Москва
Суд продлил арест Блиновской
Мосгорсуд продлил арест "королеве марафонов" Блиновской до 19 августа
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа", - огласил решение судья Андрей Суворов.
Как заявил в ходе заседания следователь, основания для содержания блогера под стражей не изменились и не отпали, поэтому меру пресечения необходимо продлить.
Защита поспорила с этим доводом – все лица ознакомлены с материалами дела, расследование которого завершено, а значит Блиновская не может помешать его ходу или надавить на свидетелей, чего опасалось следствие.
Адвокаты в общих чертах также озвучили позицию защиты по всему делу, из которой следует, что Блиновская ошибочно доверилась своим сотрудникам, в том числе финансовому директору и главному бухгалтеру, которые постоянно говорили об оптимизации налоговых выплат. Блогер, подчеркивали её представители, не обладая специальными знаниями в этой области, полагала, что с налогами порядок, они выплачиваются должным образом и с лихвой.
Сама Блиновская в ходе выступления выразила суду недоумение из-за своего положения.
"В СИЗО выписываю газеты, мы смотрим телевизор. Вчера показали про Талькова сюжет, более 30 лет человек (обвиняемый в убийстве артиста – ред.) скрывается от следствия… Я никогда никому не была должна деньги, ничего плохого не делала, я никогда не скрывалась. Если бы я скрылась, я бы превратила в ад жизнь всех своих людей вокруг, детей. Я реально патриот этой страны, мой муж вкладывается в землю, добросовестно служит на СВО, зачем нам скрываться?" - сказала она.
Ранее Блиновская закончила знакомиться с материалами дела. Генпрокуратура
должна утвердить обвинительное заключение, после чего уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.