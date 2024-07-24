https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961733987.html

Суд продлил арест Блиновской

Суд продлил арест Блиновской - РИА Новости, 24.07.2024

Суд продлил арест Блиновской

Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:26

2024-07-24T15:26

2024-07-24T15:31

происшествия

елена блиновская

московский городской суд

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961735019_0:236:1280:956_1920x0_80_0_0_489f35e3477cb50a7343ac8935c9ec02.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа", - огласил решение судья Андрей Суворов. Как заявил в ходе заседания следователь, основания для содержания блогера под стражей не изменились и не отпали, поэтому меру пресечения необходимо продлить. Защита поспорила с этим доводом – все лица ознакомлены с материалами дела, расследование которого завершено, а значит Блиновская не может помешать его ходу или надавить на свидетелей, чего опасалось следствие. Адвокаты в общих чертах также озвучили позицию защиты по всему делу, из которой следует, что Блиновская ошибочно доверилась своим сотрудникам, в том числе финансовому директору и главному бухгалтеру, которые постоянно говорили об оптимизации налоговых выплат. Блогер, подчеркивали её представители, не обладая специальными знаниями в этой области, полагала, что с налогами порядок, они выплачиваются должным образом и с лихвой. Сама Блиновская в ходе выступления выразила суду недоумение из-за своего положения. "В СИЗО выписываю газеты, мы смотрим телевизор. Вчера показали про Талькова сюжет, более 30 лет человек (обвиняемый в убийстве артиста – ред.) скрывается от следствия… Я никогда никому не была должна деньги, ничего плохого не делала, я никогда не скрывалась. Если бы я скрылась, я бы превратила в ад жизнь всех своих людей вокруг, детей. Я реально патриот этой страны, мой муж вкладывается в землю, добросовестно служит на СВО, зачем нам скрываться?" - сказала она. Ранее Блиновская закончила знакомиться с материалами дела. Генпрокуратура должна утвердить обвинительное заключение, после чего уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961724612.html

https://ria.ru/20240710/gasanov-1958766717.html

https://ria.ru/20240703/isk-1957096751.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, московский городской суд, россия, москва