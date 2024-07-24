https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961724612.html

Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов

Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов - РИА Новости, 24.07.2024

Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов

Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:52

2024-07-24T14:52

2024-07-24T15:23

елена блиновская

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истек, сообщил РИА Новости ее адвокат Булат Солтаханов."Срок давности по обвинению по части 2 статьи 198 УК истек 15 июля", — сказал собеседник агентства.Из-за этого ее могут освободить от уголовной ответственности по этой статье — такое решение может принять как следователь, так и суд, когда начнет рассматривать дело.Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск — по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделили в отдельное производство.

https://ria.ru/20240703/isk-1957096751.html

https://ria.ru/20240628/nalogi-1956212577.html

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елена блиновская, происшествия, россия