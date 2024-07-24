Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 24.07.2024 (обновлено: 15:23 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961724612.html
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов - РИА Новости, 24.07.2024
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:52
2024-07-24T15:23
елена блиновская
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961684199_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_50873ad42100bafc41c249d4d2d0a475.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истек, сообщил РИА Новости ее адвокат Булат Солтаханов."Срок давности по обвинению по части 2 статьи 198 УК истек 15 июля", — сказал собеседник агентства.Из-за этого ее могут освободить от уголовной ответственности по этой статье — такое решение может принять как следователь, так и суд, когда начнет рассматривать дело.Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск — по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделили в отдельное производство.
https://ria.ru/20240703/isk-1957096751.html
https://ria.ru/20240628/nalogi-1956212577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961684199_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_774f329a67ddf228e5b4da4356b945d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская, происшествия, россия
Елена Блиновская, Происшествия, Россия
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов

Адвокат Солтаханов: срок давности по статье об уклонении от уплаты налогов истек

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЕлена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 года
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истек, сообщил РИА Новости ее адвокат Булат Солтаханов.
"Срок давности по обвинению по части 2 статьи 198 УК истек 15 июля", — сказал собеседник агентства.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской
3 июля, 14:09
Из-за этого ее могут освободить от уголовной ответственности по этой статье — такое решение может принять как следователь, так и суд, когда начнет рассматривать дело.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск — по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделили в отдельное производство.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Блиновская погасила часть налогового долга
28 июня, 19:30
 
Елена БлиновскаяПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала