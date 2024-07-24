https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961796459.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.07.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:08
2024-07-24T19:08
2024-07-24T19:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать четвертого июля текущего года около 18.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожили на территорией Белгородской области украинский дрон