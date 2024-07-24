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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 24.07.2024 (обновлено: 12:35 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/bespilotnik-1961672547.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 24.07.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:31
2024-07-24T12:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."24 июля текущего года около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240724/sudzha-1961619010.html
белгородская область
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белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили беспилотник

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"24 июля текущего года около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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