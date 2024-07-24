https://ria.ru/20240724/belousov--1961598961.html

Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку

Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку - РИА Новости, 24.07.2024

Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, участвовавшего в освобождении населенного пункта Песчаное, и... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T00:44

2024-07-24T00:44

2024-07-24T10:21

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, участвовавшего в освобождении населенного пункта Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, освобождавшего Розовку, сообщило Минобороны в Telegram. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.В результате решительных действий 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка украинские боевики, понеся потери, отступили дальше на запад.Во время СВО военнослужащие полка продемонстрировали беспримерное мужество и самоотверженность. Белоусов отметил, что больше тысячи бойцов получили государственные и ведомственные знаки отличия.Министр подчеркнул, что сегодня военные полка уверенно продвигаются вперед, оттесняя силы противника на Богуславском направлении и освобождая российские территории от ВСУ.Кроме того, министр обороны направил поздравления личному составу 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова II степени полка."Продолжая наступление на Богуславском направлении, воины-танкисты сломили сопротивление противника и освободили от неонацистов населенный пункт Розовка. Родина высоко оценивает ратный подвиг воинов", — сообщило Минобороны.В Минобороны напомнили, что более 1900 военнослужащих полка получили государственные и ведомственные знаками отличия.Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Он также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять поставленные задачи, приближая победу.Об освобождении Розовки в Луганской области и Песчаного Нижнего в Харьковской области Минобороны сообщило в минувшее воскресенье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240721/ganchev-1961066676.html

https://ria.ru/20240714/urozhaynoe-1959567208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей белоусов, россия