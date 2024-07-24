Рейтинг@Mail.ru
Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 24.07.2024 (обновлено: 10:21 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/belousov--1961598961.html
Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку
Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку - РИА Новости, 24.07.2024
Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку
Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, участвовавшего в освобождении населенного пункта Песчаное, и... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:44
2024-07-24T10:21
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, участвовавшего в освобождении населенного пункта Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, освобождавшего Розовку, сообщило Минобороны в Telegram. &quot;Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции&quot;, — уточнили в ведомстве.В результате решительных действий 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка украинские боевики, понеся потери, отступили дальше на запад.Во время СВО военнослужащие полка продемонстрировали беспримерное мужество и самоотверженность. Белоусов отметил, что больше тысячи бойцов получили государственные и ведомственные знаки отличия.Министр подчеркнул, что сегодня военные полка уверенно продвигаются вперед, оттесняя силы противника на Богуславском направлении и освобождая российские территории от ВСУ.Кроме того, министр обороны направил поздравления личному составу 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова II степени полка."Продолжая наступление на Богуславском направлении, воины-танкисты сломили сопротивление противника и освободили от неонацистов населенный пункт Розовка. Родина высоко оценивает ратный подвиг воинов", — сообщило Минобороны.В Минобороны напомнили, что более 1900 военнослужащих полка получили государственные и ведомственные знаками отличия.Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Он также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять поставленные задачи, приближая победу.Об освобождении Розовки в Луганской области и Песчаного Нижнего в Харьковской области Минобороны сообщило в минувшее воскресенье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240721/ganchev-1961066676.html
https://ria.ru/20240714/urozhaynoe-1959567208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_102915aa4dadccc4542f7e04419445ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов отметил заслуги частей, освобождавших Песчаное и Розовку

Белоусов отметил заслуги участвовавших в освобождении Песчаного и Розовки частей

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов на встрече с командующими войсками военных округов
Министр обороны Андрей Белоусов на встрече с командующими войсками военных округов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов на встрече с командующими войсками военных округов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, участвовавшего в освобождении населенного пункта Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, освобождавшего Розовку, сообщило Минобороны в Telegram.
«

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В результате решительных действий 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка украинские боевики, понеся потери, отступили дальше на запад.
Во время СВО военнослужащие полка продемонстрировали беспримерное мужество и самоотверженность. Белоусов отметил, что больше тысячи бойцов получили государственные и ведомственные знаки отличия.
Министр подчеркнул, что сегодня военные полка уверенно продвигаются вперед, оттесняя силы противника на Богуславском направлении и освобождая российские территории от ВСУ.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное
21 июля, 18:28
Кроме того, министр обороны направил поздравления личному составу 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова II степени полка.
«
"Продолжая наступление на Богуславском направлении, воины-танкисты сломили сопротивление противника и освободили от неонацистов населенный пункт Розовка. Родина высоко оценивает ратный подвиг воинов", — сообщило Минобороны.
В Минобороны напомнили, что более 1900 военнослужащих полка получили государственные и ведомственные знаками отличия.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Он также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять поставленные задачи, приближая победу.
Об освобождении Розовки в Луганской области и Песчаного Нижнего в Харьковской области Минобороны сообщило в минувшее воскресенье.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Российские военные освободили Урожайное в ДНР
14 июля, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала