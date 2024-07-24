https://ria.ru/20240724/belorussija-1961827324.html

В Белоруссии прокомментировали размещение российского ядерного оружия

В Белоруссии прокомментировали размещение российского ядерного оружия - РИА Новости, 24.07.2024

В Белоруссии прокомментировали размещение российского ядерного оружия

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия стало адекватной защитной реакцией на рост военной активности НАТО в Восточной Европе,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:57

2024-07-24T21:57

2024-07-24T21:57

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МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия стало адекватной защитной реакцией на рост военной активности НАТО в Восточной Европе, сотрудничество Минска и Москвы в ядерной сфере не несет угроз третьим странам, заявила постпред республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская. Данное заявление она сделала во время 2-й сессии подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2026 года. Тексты выступления опубликован на сайте постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН в Женеве. "Размещение в Беларуси тактического ядерного оружия – адекватная защитная реакция на рост военной активности НАТО в Восточной Европе. Это, как подчеркнул президент Лукашенко, не отменяет мирные инициативы Беларуси по запуску диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях во благо всей планеты", - заявила Бельская. Она подчеркнула, что "сотрудничество Беларуси и России в ядерной сфере не несет угроз третьим странам, осуществляется в рамках международного права и в строгом соответствии с положениями ДНЯО". "Такое взаимодействие не является новшеством. Подобные меры давно практикуются в рамках НАТО в форме так называемых "совместных ядерных миссий" и размещения ядерного оружия США на территории пяти неядерных европейских стран-членов альянса", - отметила дипломат. Она напомнила, что "Беларусь, более 30 лет назад руководствуясь чувством глубокой ответственности, сделала осознанный выбор в пользу отказа от обладания собственным ядерным оружием и присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного государства". "Сейчас Беларусь подвергается беспрецедентному политическому и экономическому давлению, долгие годы в отношении Беларуси нарушаются международные обязательства, которые были основой для отказа от ядерного оружия. Все это происходит на фоне эскалации военно-политической напряженности в регионе, наращивания на территории соседних государств – членов НАТО военного потенциала и интенсификации военной деятельности в непосредственной близости у наших границ", - подчеркнула Бельская. "В этой ситуации Беларусь вынуждена реагировать на вызовы и риски национальной безопасности, предпринимая меры, направленные на укрепление обороноспособности страны", - констатировала она. Постпред Белоруссии также предложила шаги по укреплению ДНЯО и созданию условий для поступательного движения к миру без ядерного оружия. В частности, по ее словам, Минск призывает принять конкретные меры по снижению ядерных рисков и приданию процесса ядерного разоружения многостороннего характера, обеспечить скорейшее вступление в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Также предлагаем рассмотреть вопрос о разработке глобального юридически обязывающего соглашения о предоставлении неядерным странам со стороны государств, обладающих ядерным оружием, недвусмысленных и безусловных гарантий о неприменении ядерного оружия и недопущении угрозы его применения", - подчеркнула Бельская.

https://ria.ru/20231123/oruzhie-1911379962.html

https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954920332.html

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в мире, белоруссия, восточная европа, минск, нато, оон