https://ria.ru/20240724/bayden-1961669853.html

Опрос показал, сколько американцев хотят отставки Байдена

Опрос показал, сколько американцев хотят отставки Байдена - РИА Новости, 24.07.2024

Опрос показал, сколько американцев хотят отставки Байдена

Почти 90% американцев одобряют решение действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и около 70% считают, что он должен уйти в отставку,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:25

2024-07-24T12:25

2024-07-24T13:11

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Почти 90% американцев одобряют решение действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и около 70% считают, что он должен уйти в отставку, следует из данных опроса, проведенного социологическим порталом Marist Poll. "87% американцев считают, что решение Байдена выйти из президентской гонки в 2024 году было верным", - приводит портал данные опроса. По результатам исследования только 12% респондентов не одобряют уход Байдена. В то же время 68% американцев считают, что американский лидер должен уйти в отставку. Помимо этого, 32% заявили, что он должен это сделать немедленно. Опрос проводился онлайн 22 июля среди 1309 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,5 процентных пунктов. Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".

https://ria.ru/20240724/opros-1961644144.html

https://ria.ru/20240724/kharris-1961637968.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024