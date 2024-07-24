https://ria.ru/20240724/bangladesh-1961727261.html

В посольстве России рассказали о ситуации в Бангладеш

В посольстве России рассказали о ситуации в Бангладеш - РИА Новости, 24.07.2024

В посольстве России рассказали о ситуации в Бангладеш

Обстановка в Бангладеш после протестов нормализуется, работа государственных учреждений и частных компаний возобновляется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:13

2024-07-24T15:13

2024-07-24T15:13

в мире

бангладеш

россия

дакка (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961728580_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d4a0eb469b98130805a0c366a1b57fac.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Обстановка в Бангладеш после протестов нормализуется, работа государственных учреждений и частных компаний возобновляется, сообщается в Telegram-канале посольства России в Дакке. "По состоянию на 24 июля обстановка в Бангладеш постепенно нормализуется. Возобновляют работу государственные учреждения и частные компании, банки, магазины; ослабляется действие комендантского часа; поэтапно восстанавливается интернет-соединение", - говорится в сообщении. Посольство также рекомендует гражданам России, находящимся в Бангладеш, соблюдать меры предосторожности и не ослаблять бдительность в связи с сохраняющимися рисками протестов. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на прошлой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло противостояние между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.

https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960889678.html

бангладеш

россия

дакка (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, россия, дакка (город)