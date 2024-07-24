https://ria.ru/20240724/bangladesh-1961727261.html
В посольстве России рассказали о ситуации в Бангладеш
В посольстве России рассказали о ситуации в Бангладеш - РИА Новости, 24.07.2024
В посольстве России рассказали о ситуации в Бангладеш
Обстановка в Бангладеш после протестов нормализуется, работа государственных учреждений и частных компаний возобновляется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:13
2024-07-24T15:13
2024-07-24T15:13
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Обстановка в Бангладеш после протестов нормализуется, работа государственных учреждений и частных компаний возобновляется, сообщается в Telegram-канале посольства России в Дакке. "По состоянию на 24 июля обстановка в Бангладеш постепенно нормализуется. Возобновляют работу государственные учреждения и частные компании, банки, магазины; ослабляется действие комендантского часа; поэтапно восстанавливается интернет-соединение", - говорится в сообщении. Посольство также рекомендует гражданам России, находящимся в Бангладеш, соблюдать меры предосторожности и не ослаблять бдительность в связи с сохраняющимися рисками протестов. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на прошлой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло противостояние между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
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в мире, бангладеш, россия, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Россия, Дакка (город)
В посольстве России рассказали о ситуации в Бангладеш
Посольство в Дакке: обстановка в Бангладеш после протестов нормализуется