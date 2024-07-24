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В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией - РИА Новости, 24.07.2024
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18:35 24.07.2024 (обновлено: 18:54 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/bakterija-1961788481.html
В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией
В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией - РИА Новости, 24.07.2024
В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией
Опасную бактерию New Delhi (NDM) выявили в нескольких польских госпиталях, сообщает издание Gazeta.pl. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:35
2024-07-24T18:54
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Опасную бактерию New Delhi (NDM) выявили в нескольких польских госпиталях, сообщает издание Gazeta.pl. &quot;В специализированном госпитале в Варшаве обнаружена опасная бактерия Нью-Дели. Заражены несколько пациентов из урологического отделения. Ранее такая же бактерия была обнаружена и у десяти пациентов в многопрофильного госпиталя в Познани&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что бактерия вызывает среди прочего пневмонию, воспаление мочевыводящих или пищеварительных систем. По данным издания, в лечебных учреждениях уже принимаются профилактические и противоэпидемические меры. Поясняется, что бактерия NDM - это штамм бактерии Klebsiella pneumoniae. Она устойчива к большинству антибиотиков.
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в мире, варшава
В мире, Варшава
В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией

Gazeta.pl: в польских госпиталях выявили опасную бактерию NDM

© iStock.com / taratorkinБольница в Польше
Больница в Польше - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / taratorkin
Больница в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Опасную бактерию New Delhi (NDM) выявили в нескольких польских госпиталях, сообщает издание Gazeta.pl.
«

"В специализированном госпитале в Варшаве обнаружена опасная бактерия Нью-Дели. Заражены несколько пациентов из урологического отделения. Ранее такая же бактерия была обнаружена и у десяти пациентов в многопрофильного госпиталя в Познани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бактерия вызывает среди прочего пневмонию, воспаление мочевыводящих или пищеварительных систем.
По данным издания, в лечебных учреждениях уже принимаются профилактические и противоэпидемические меры.
Поясняется, что бактерия NDM - это штамм бактерии Klebsiella pneumoniae. Она устойчива к большинству антибиотиков.
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