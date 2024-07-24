https://ria.ru/20240724/bakterija-1961788481.html
В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией
В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией - РИА Новости, 24.07.2024
В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией
Опасную бактерию New Delhi (NDM) выявили в нескольких польских госпиталях, сообщает издание Gazeta.pl. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:35
2024-07-24T18:35
2024-07-24T18:54
в мире
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961791428_0:488:2731:2024_1920x0_80_0_0_c4b436013df4c7ea25da73e6a3d35b86.jpg
ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Опасную бактерию New Delhi (NDM) выявили в нескольких польских госпиталях, сообщает издание Gazeta.pl. "В специализированном госпитале в Варшаве обнаружена опасная бактерия Нью-Дели. Заражены несколько пациентов из урологического отделения. Ранее такая же бактерия была обнаружена и у десяти пациентов в многопрофильного госпиталя в Познани", - говорится в сообщении.Уточняется, что бактерия вызывает среди прочего пневмонию, воспаление мочевыводящих или пищеварительных систем. По данным издания, в лечебных учреждениях уже принимаются профилактические и противоэпидемические меры. Поясняется, что бактерия NDM - это штамм бактерии Klebsiella pneumoniae. Она устойчива к большинству антибиотиков.
https://ria.ru/20240724/izrail-1961742551.html
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961791428_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0708a9beb53201cf9f1d5b6e70da1b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава
В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией
Gazeta.pl: в польских госпиталях выявили опасную бактерию NDM
ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости.
Опасную бактерию New Delhi (NDM) выявили в нескольких польских госпиталях, сообщает издание Gazeta.pl
.
«
"В специализированном госпитале в Варшаве обнаружена опасная бактерия Нью-Дели. Заражены несколько пациентов из урологического отделения. Ранее такая же бактерия была обнаружена и у десяти пациентов в многопрофильного госпиталя в Познани", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бактерия вызывает среди прочего пневмонию, воспаление мочевыводящих или пищеварительных систем.
По данным издания, в лечебных учреждениях уже принимаются профилактические и противоэпидемические меры.
Поясняется, что бактерия NDM - это штамм бактерии Klebsiella pneumoniae. Она устойчива к большинству антибиотиков.