https://ria.ru/20240724/bakterija-1961788481.html

В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией

В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией - РИА Новости, 24.07.2024

В Польше выявили случаи заражения опасной бактерией

Опасную бактерию New Delhi (NDM) выявили в нескольких польских госпиталях, сообщает издание Gazeta.pl. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:35

2024-07-24T18:35

2024-07-24T18:54

в мире

варшава

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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Опасную бактерию New Delhi (NDM) выявили в нескольких польских госпиталях, сообщает издание Gazeta.pl. "В специализированном госпитале в Варшаве обнаружена опасная бактерия Нью-Дели. Заражены несколько пациентов из урологического отделения. Ранее такая же бактерия была обнаружена и у десяти пациентов в многопрофильного госпиталя в Познани", - говорится в сообщении.Уточняется, что бактерия вызывает среди прочего пневмонию, воспаление мочевыводящих или пищеварительных систем. По данным издания, в лечебных учреждениях уже принимаются профилактические и противоэпидемические меры. Поясняется, что бактерия NDM - это штамм бактерии Klebsiella pneumoniae. Она устойчива к большинству антибиотиков.

https://ria.ru/20240724/izrail-1961742551.html

варшава

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в мире, варшава