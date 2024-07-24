https://ria.ru/20240724/bagreeva-1961586629.html

Мария Багреева: продолжается прием работ на премию "Финкор" для журналистов

Мария Багреева: продолжается прием работ на премию "Финкор" для журналистов - РИА Новости, 24.07.2024

Мария Багреева: продолжается прием работ на премию "Финкор" для журналистов

В России продолжается прием материалов в рамках национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "Финкор" – заявки на участие в ней... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:30

2024-07-24T09:30

2024-07-24T09:30

мария багреева

москва

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МОСКВА, 24 июля - РИА Новости. В России продолжается прием материалов в рамках национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "Финкор" – заявки на участие в ней принимаются до 10 сентября, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Принять участие в конкурсе можно, отправив на рассмотрение статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и прочие работы, в том числе в телеграме, опубликованные в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года."Финансовая и экономическая журналистика – не только одно из самых сложных, но и одно из самых востребованных направлений этой профессии в современном мире. Постоянно меняющаяся конъюнктура финансовых рынков, новые экономические вызовы – все это требует от журналистов кропотливой работы с цифрами, фактами, прогнозами, умения доносить сложные темы языком, понятным и специалистам, и обывателям", - отметила Багреева, чьи слова приводят в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.Количество материалов, которые можно подать на конкурс, не ограничивается. Кроме представителей печатных СМИ, теле- и радиоредакций, подать заявку на соискание премии могут блогеры, а также студенты профильных факультетов вузов.Награждение победителей пройдет в рамках VIII Московского финансового форума, который состоится осенью в столице.Национальная премия "Финкор" учреждена в 2022 году. За два года на участие в конкурсе подали 600 работ из почти сотни российских изданий, радио и телеграм-каналов.

https://ria.ru/20240717/bagreeva-1960130681.html

https://ria.ru/20240712/goszakupki-1959096520.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария багреева, москва