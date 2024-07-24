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Мария Багреева: продолжается прием работ на премию "Финкор" для журналистов - РИА Новости, 24.07.2024
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09:30 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/bagreeva-1961586629.html
Мария Багреева: продолжается прием работ на премию "Финкор" для журналистов
Мария Багреева: продолжается прием работ на премию "Финкор" для журналистов - РИА Новости, 24.07.2024
Мария Багреева: продолжается прием работ на премию "Финкор" для журналистов
В России продолжается прием материалов в рамках национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "Финкор" – заявки на участие в ней... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:30
2024-07-24T09:30
мария багреева
москва
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МОСКВА, 24 июля - РИА Новости. В России продолжается прием материалов в рамках национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "Финкор" – заявки на участие в ней принимаются до 10 сентября, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Принять участие в конкурсе можно, отправив на рассмотрение статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и прочие работы, в том числе в телеграме, опубликованные в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года."Финансовая и экономическая журналистика – не только одно из самых сложных, но и одно из самых востребованных направлений этой профессии в современном мире. Постоянно меняющаяся конъюнктура финансовых рынков, новые экономические вызовы – все это требует от журналистов кропотливой работы с цифрами, фактами, прогнозами, умения доносить сложные темы языком, понятным и специалистам, и обывателям", - отметила Багреева, чьи слова приводят в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.Количество материалов, которые можно подать на конкурс, не ограничивается. Кроме представителей печатных СМИ, теле- и радиоредакций, подать заявку на соискание премии могут блогеры, а также студенты профильных факультетов вузов.Награждение победителей пройдет в рамках VIII Московского финансового форума, который состоится осенью в столице.Национальная премия "Финкор" учреждена в 2022 году. За два года на участие в конкурсе подали 600 работ из почти сотни российских изданий, радио и телеграм-каналов.
https://ria.ru/20240717/bagreeva-1960130681.html
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: продолжается прием работ на премию "Финкор" для журналистов

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июля - РИА Новости. В России продолжается прием материалов в рамках национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "Финкор" – заявки на участие в ней принимаются до 10 сентября, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Принять участие в конкурсе можно, отправив на рассмотрение статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и прочие работы, в том числе в телеграме, опубликованные в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Багреева: на портале поставщиков заключили 34 тыс контрактов с помощью бота
17 июля, 09:15
"Финансовая и экономическая журналистика – не только одно из самых сложных, но и одно из самых востребованных направлений этой профессии в современном мире. Постоянно меняющаяся конъюнктура финансовых рынков, новые экономические вызовы – все это требует от журналистов кропотливой работы с цифрами, фактами, прогнозами, умения доносить сложные темы языком, понятным и специалистам, и обывателям", - отметила Багреева, чьи слова приводят в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.
Количество материалов, которые можно подать на конкурс, не ограничивается. Кроме представителей печатных СМИ, теле- и радиоредакций, подать заявку на соискание премии могут блогеры, а также студенты профильных факультетов вузов.
Награждение победителей пройдет в рамках VIII Московского финансового форума, который состоится осенью в столице.
Национальная премия "Финкор" учреждена в 2022 году. За два года на участие в конкурсе подали 600 работ из почти сотни российских изданий, радио и телеграм-каналов.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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