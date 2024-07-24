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Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма - РИА Новости, 24.07.2024
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Туризм
 
14:54 24.07.2024
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Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма
Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября рассмотреть вопрос о поддержке производства в РФ транспортных средств для автомобильного туризма,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:54
2024-07-24T14:54
туризм
россия
владимир путин
михаил мишустин
новости - туризм
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября рассмотреть вопрос о поддержке производства в РФ транспортных средств для автомобильного туризма, включая автодома. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии: рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, включая автодома, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, а также об увеличении спроса на них", - говорится в документе. Срок предоставления доклада – до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240715/turizm-1959712368.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Новости - Туризм
Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма

Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для автотуризма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября рассмотреть вопрос о поддержке производства в РФ транспортных средств для автомобильного туризма, включая автодома.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии: рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, включая автодома, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, а также об увеличении спроса на них", - говорится в документе.
Срок предоставления доклада – до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.
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