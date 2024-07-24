https://ria.ru/20240724/avtoturizm-1961725333.html

Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма

Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября рассмотреть вопрос о поддержке производства в РФ транспортных средств для автомобильного туризма,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:54

2024-07-24T14:54

2024-07-24T14:54

туризм

россия

владимир путин

михаил мишустин

новости - туризм

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября рассмотреть вопрос о поддержке производства в РФ транспортных средств для автомобильного туризма, включая автодома. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии: рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, включая автодома, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, а также об увеличении спроса на них", - говорится в документе. Срок предоставления доклада – до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240715/turizm-1959712368.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, новости - туризм