https://ria.ru/20240724/avtoturizm-1961725333.html
Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма
Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября рассмотреть вопрос о поддержке производства в РФ транспортных средств для автомобильного туризма,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:54
2024-07-24T14:54
2024-07-24T14:54
туризм
россия
владимир путин
михаил мишустин
новости - туризм
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября рассмотреть вопрос о поддержке производства в РФ транспортных средств для автомобильного туризма, включая автодома. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии: рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, включая автодома, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, а также об увеличении спроса на них", - говорится в документе. Срок предоставления доклада – до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Новости - Туризм
Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для туризма
Путин поручил обсудить поддержку производства транспорта для автотуризма