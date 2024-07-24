https://ria.ru/20240724/avtobusy-1961704645.html

Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами

Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить туристическую отрасль РФ автобусами, учтя возможности их производства на территории России. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:54

2024-07-24T13:54

2024-07-24T14:51

туризм

россия

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить туристическую отрасль РФ автобусами, учтя возможности их производства на территории России.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии... принять меры, направленные на обеспечение туристской отрасли автобусами соответствующего класса, определив необходимые объемы и сроки поставки таких автобусов (с учетом возможности их производства на территории Российской Федерации)", - говорится в тексте поручений.Доклад следует подготовить до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240713/rossija-1959420365.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, новости - туризм