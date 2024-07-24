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Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами - РИА Новости, 24.07.2024
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Туризм
 
13:54 24.07.2024 (обновлено: 14:51 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/avtobusy-1961704645.html
Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами
Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить туристическую отрасль РФ автобусами, учтя возможности их производства на территории России. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:54
2024-07-24T14:51
туризм
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить туристическую отрасль РФ автобусами, учтя возможности их производства на территории России.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии... принять меры, направленные на обеспечение туристской отрасли автобусами соответствующего класса, определив необходимые объемы и сроки поставки таких автобусов (с учетом возможности их производства на территории Российской Федерации)", - говорится в тексте поручений.Доклад следует подготовить до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240713/rossija-1959420365.html
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россия, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами

Путин поручил правительству обеспечить туристическую отрасль автобусами

© РИА Новости / Мария СеливановаТуристический автобус
Туристический автобус - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Туристический автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить туристическую отрасль РФ автобусами, учтя возможности их производства на территории России.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии... принять меры, направленные на обеспечение туристской отрасли автобусами соответствующего класса, определив необходимые объемы и сроки поставки таких автобусов (с учетом возможности их производства на территории Российской Федерации)", - говорится в тексте поручений.
Доклад следует подготовить до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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