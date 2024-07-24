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Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:53 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ataka-1961833928.html
Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль
Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости, 24.07.2024
Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль
Украинские военные при помощи дрона атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:53
2024-07-24T22:53
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
харьков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные при помощи дрона атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Украинские боевики нанесли удар FPV-дроном по автомобилю мирных жителей из Великого Выселка Харьковской области. В результате теракта осколочные ранения получили два человека", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадали мужчина и женщина, раненую доставили в больницу на территории России.
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харьковская область
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харьковская область, россия, виталий ганчев, харьков
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Харьков
Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль

Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на гражданский автомобиль

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramВСУ обстреляли Харьковскую область
ВСУ обстреляли Харьковскую область - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
ВСУ обстреляли Харьковскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные при помощи дрона атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«
"Украинские боевики нанесли удар FPV-дроном по автомобилю мирных жителей из Великого Выселка Харьковской области. В результате теракта осколочные ранения получили два человека", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадали мужчина и женщина, раненую доставили в больницу на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевХарьков
 
 
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