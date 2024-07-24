https://ria.ru/20240724/ataka-1961833928.html

Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль

Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости, 24.07.2024

Под Харьковом два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль

Украинские военные при помощи дрона атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:53

2024-07-24T22:53

2024-07-24T22:53

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

виталий ганчев

харьков

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные при помощи дрона атаковали гражданский автомобиль в Харьковской области, два человека пострадали, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Украинские боевики нанесли удар FPV-дроном по автомобилю мирных жителей из Великого Выселка Харьковской области. В результате теракта осколочные ранения получили два человека", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадали мужчина и женщина, раненую доставили в больницу на территории России.

https://ria.ru/20240724/zaluzhnyj-1961832833.html

харьковская область

россия

харьков

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харьковская область, россия, виталий ганчев, харьков