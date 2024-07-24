https://ria.ru/20240724/artilleriya-1961608209.html
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ, уничтожив до взвода на правом берегу Днепра
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ, уничтожив до взвода на правом берегу Днепра - РИА Новости, 24.07.2024
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ, уничтожив до взвода на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию на правом берегу Днепра на каховском направлении, сообщили... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:06
2024-07-24T05:06
2024-07-24T08:22
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы-десантники из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию на правом берегу Днепра на каховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российских десантников уничтожили живую силу ВСУ на правом берегу и островах в дельте Днепра и сорвали его ротацию", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что в результате нанесенного огня уничтожено до взвода украинской пехоты, выжившие военнослужащие ВСУ быстро оставили свои позиции. "Наша основная задача – это подавление живой силы противника и огневых средств. Постоянно учимся при выполнении боевых задач, тренировок, совершенствуемся, изучаем новые программы. Обнаруживаем скопления личного состава, где им "медом, по всей видимости, намазано" на островах на выходе из Днепра, на правобережье, где у них базы, по всей видимости", - рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Сатурн". По его словам, противник использует один и тот же маршрут движения к своим позициям.
https://ria.ru/20240723/vsu-1961410869.html
https://ria.ru/20240628/grad-1955989850.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ, уничтожив до взвода на правом берегу Днепра
"Грады" сорвали ротацию ВСУ, уничтожив до взвода на правом берегу Днепра
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Артиллеристы-десантники из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ и сорвали ротацию на правом берегу Днепра на каховском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" российских десантников уничтожили живую силу ВСУ на правом берегу и островах в дельте Днепра и сорвали его ротацию", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что в результате нанесенного огня уничтожено до взвода украинской пехоты, выжившие военнослужащие ВСУ быстро оставили свои позиции.
"Наша основная задача – это подавление живой силы противника и огневых средств. Постоянно учимся при выполнении боевых задач, тренировок, совершенствуемся, изучаем новые программы. Обнаруживаем скопления личного состава, где им "медом, по всей видимости, намазано" на островах на выходе из Днепра, на правобережье, где у них базы, по всей видимости", - рассказал командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Сатурн".
По его словам, противник использует один и тот же маршрут движения к своим позициям.