https://ria.ru/20240724/armija-1961615719.html

Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников

Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников - РИА Новости, 24.07.2024

Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что перехватила два беспилотных летательных аппарата, приближавшихся к границе страны с восточного... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:12

2024-07-24T08:12

2024-07-24T08:40

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что перехватила два беспилотных летательных аппарата, приближавшихся к границе страны с восточного направления. "Истребители армии обороны Израиля успешно перехватили два БПЛА, приближавшихся к границе с восточного направления", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Отмечается, что летательные аппараты не успели пересечь границу и попасть на территорию Израиля.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940051574.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году