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Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников
Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников - РИА Новости, 24.07.2024
Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что перехватила два беспилотных летательных аппарата, приближавшихся к границе страны с восточного... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:12
2024-07-24T08:12
2024-07-24T08:40
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что перехватила два беспилотных летательных аппарата, приближавшихся к границе страны с восточного направления. "Истребители армии обороны Израиля успешно перехватили два БПЛА, приближавшихся к границе с восточного направления", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Отмечается, что летательные аппараты не успели пересечь границу и попасть на территорию Израиля.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940051574.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников
ЦАХАЛ заявил, что перехватил два беспилотника, приближавшихся к границе страны