https://ria.ru/20240724/arhangelsk-1961786529.html

В Архангельске ликвидировали задымление на исследовательском судне

В Архангельске ликвидировали задымление на исследовательском судне - РИА Новости, 24.07.2024

В Архангельске ликвидировали задымление на исследовательском судне

Задымление произошло по техническим причинам на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске, оно ликвидировано, ведется проверка, сообщается в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:29

2024-07-24T18:29

2024-07-24T18:29

происшествия

архангельск

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Задымление произошло по техническим причинам на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске, оно ликвидировано, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления судна в морском порту Архангельск", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 24 июля в машинном отделении научно-исследовательского судна "Григорий Михеев" по техническим причинам произошло задымление. В настоящее время оно ликвидировано. Подчеркивается, что прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, проверят соблюдение требований пожарной безопасности и при наличии оснований примут меры реагирования.

https://ria.ru/20240724/pozhar-1961783969.html

архангельск

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происшествия, архангельск, северо-западная транспортная прокуратура