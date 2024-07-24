https://ria.ru/20240724/arhangelsk-1961786529.html
В Архангельске ликвидировали задымление на исследовательском судне
В Архангельске ликвидировали задымление на исследовательском судне - РИА Новости, 24.07.2024
В Архангельске ликвидировали задымление на исследовательском судне
Задымление произошло по техническим причинам на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске, оно ликвидировано, ведется проверка, сообщается в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:29
2024-07-24T18:29
2024-07-24T18:29
происшествия
архангельск
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Задымление произошло по техническим причинам на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске, оно ликвидировано, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления судна в морском порту Архангельск", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 24 июля в машинном отделении научно-исследовательского судна "Григорий Михеев" по техническим причинам произошло задымление. В настоящее время оно ликвидировано. Подчеркивается, что прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, проверят соблюдение требований пожарной безопасности и при наличии оснований примут меры реагирования.
https://ria.ru/20240724/pozhar-1961783969.html
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происшествия, архангельск, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Архангельск, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Архангельске ликвидировали задымление на исследовательском судне
В Архангельске на исследовательском судне "Григорий Михеев" произошло задымление