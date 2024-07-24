https://ria.ru/20240724/aktivy-1961604976.html

СМИ: ЕС представил два варианта заморозки активов России

СМИ: ЕС представил два варианта заморозки активов России - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: ЕС представил два варианта заморозки активов России

ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания российских активов на более длительный срок, пытаясь отреагировать на обеспокоенность США по поводу РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:28

2024-07-24T03:28

2024-07-24T03:28

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

россия

сша

украина

евросоюз

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857798_0:70:3392:1978_1920x0_80_0_0_26547c8ddbcfa668daa3e22ec7b451af.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания российских активов на более длительный срок, пытаясь отреагировать на обеспокоенность США по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления Украине помощи, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа. Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, среди вариантов бессрочная иммобилизация активов, которая будет пересматриваться через некоторое время, и удлинение срока замораживания, например, до 18, 24 или 36 месяцев. "Европейский союз представил государствам-членам два варианта замораживания активов российского Центрального банка на более длительный срок, стремясь успокоить опасения США по поводу плана G7 по использованию прибыли для предоставления Украине помощи в размере около 50 миллиардов долларов", - говорится в публикации. Агентство напоминает, что США выразили обеспокоенность тем, что режим санкций ЕС, который нужно продлевать каждые полгода, может стать проблемой, если в какой-то момент замораживание активов не будет продлено. Как отмечают источники агентства, некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к тому, что Венгрия согласится на изменения. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью". В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960239354.html

https://ria.ru/20240629/aktivy-1956265439.html

https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, россия, сша, украина, евросоюз, g7, euroclear